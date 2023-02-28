【好人好事】婆婆搭巴士不適召救護車　 乘客抱怨阻返工好心港女抱不平

▲ 婆婆搭巴士不適召救護車，乘客抱怨阻返工好心港女抱不平。

近日一名女網民發文，指日前乘搭巴士期間，車上一名婆婆感到不適，需要召喚救護車，卻引起車上乘客不滿，抱怨耽誤行程，「唔好阻住我返工」，眼見婆婆相當無助，樓主及時出聲為其抱不平，舉動獲一眾網民激讚。

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樓主於Facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，指昨日（27日）清晨6時許乘搭往北角方向的82巴士，當駛至東區醫院站時，一名婆婆想下車，惟身體感到不適，無法站立，遂向車長求救，表示需要召救護車。未料，車上數名乘客隨即抱怨，「你唔好阻住我返工」、「你明知自己身體咁樣，就唔好搭巴士，坐的士」、「不如搵人扶佢落車，再叫白車喇」。

此時，樓主立即出聲為婆婆抱不平，讓婆婆等待救護車，「我哋遲咗返工唔緊要，但你咁樣落車，喺條街仆親，郁唔到，我哋成架車啲人會唔安樂，良心過意唔去」。

不過，婆婆敵不住眾人壓力，不斷表示「我阻住佢哋返工，我落車喇」，但卻全身乏力。樓主於是不停重複以上的話，終於令車上乘客「無聲出」。

樓主表示，分享事件的目的是希望大家有多一點同理心，又指婆婆已經身體不便，而乘客不斷向婆婆抱怨，將怨氣發泄在她身上，根本無法解決事件。

你趕住返工就可以罔顧別人嘅生命安全？設身處地諗下，如果嗰個婆婆係你屋企人或者係老去嘅你，當你需要別人援助時，需要call白車時，其他人就抱怨你阻住佢，你會有咩感受？

貼文一出，不少網民都大讚樓主出聲幫忙，「好在香港仲有你呢啲人幫手」、「多謝你在群眾壓力下仍見義勇為」，又批評其他抱怨的乘客，「咁趕咪自己落車，仲有時間埋怨，有幾趕呀」、「大家屋企都會有老人家，係咪真係需要講啲咁涼薄嘅說話」。

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責任編輯：羅嘉欣