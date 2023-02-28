【蔡天鳳碎屍案】子女遇家庭巨變後情緒不容忽視　註冊社工給心理創傷後遺症照顧者3大建議

▲ 當小朋友遇家庭巨變後情緒不容忽視 註冊社工Ms Cherry給心理創傷後遺症照顧者的3大建議。

近日發生一宗震撼的慘劇，引起很多人的關注。不少朋友都問我，孩子經歷如此重大的變故，到底會怎樣？若不幸身陷其中，又可以怎樣幫到孩子撫平創傷？誠然，創傷無大小都需要同樣重視。但年紀小小便要經歷如斯沉重的變故，實屬不易。大人們要有心理準備，他們的行為和情緒都會因而處於不穩定的狀態，可能會常發惡夢，恐懼入睡，又或是變得十分情緒化、突然哭鬧、發脾氣、很多對着幹的行為，甚或乎連說話、行為都變得具有攻擊性(aggressive)。又或者相反，變得異常沉默寡言、毫無動力生氣、變得冷漠⋯⋯等等。這都是因為莫大的恐懼、傷痛和不安感。若未能及早察覺，會演變成更嚴重的偏差行為或是情緒問題。

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無人想經歷創傷事件，但若事已發生，除了現實生活層面的問題，更要照顧好內在需要、安撫好動盪的心靈。作為家長/主要照顧者，若家中出現重大變故，我們可以怎樣做才能安撫好孩子的心？作為學校的老師、社工，若學生家中出現劇變，例如是家中關係破碎、目睹暴力事件、甚或是孩子的親人離世或是其他創傷情況，又可以做什麼呢？我們分四個層面來說。

第一，家長/主要照顧者，我們要先覺察自身需要。

孩子定是家中的照顧重心，一旦發生意外、家中突變，一般都會高度關注孩子的狀況，小心照顧。無容置疑，這是十分正確而重要的，但我們亦要避免忽略了自身需要。遇上變故，我們需要明白，很多時都會超出自身能盛載的範圍，這實屬人之常情，尤其是當我們亦身在變故之中。舉個例，家中親人離世，我們固之然要照顧孩子需要、助他們面對傷痛，但同時，作為家中的一員，大人們亦需要被照顧、撫平創傷。因此，先覺察自身需要、尋找其他專業的支援，就十分重要了。

第二，家長/主要照顧者/接觸者，共同建立安全網。

學校老師/社工等，要和家長一起為孩子建立安全網，以渡過當下的危機。在非必要的情況下，請不要讓孩子重覆回想、陳述事件的內容。如事件的嚴重性或廣泛性到了會有媒體討論、被社會討論的地步，則要讓孩子暫停重覆見到相關畫面、報導、網上/群組討論。不停的重複會加深印象，甚或乎增添一些原來沒有的畫面和資訊，令傷口加深、擴大。在急救的層面、當下的即時處理而言，緩減整個事件、情緒的渲染，避免不自覺地加深印象是必要的，傷口的癒合可能需要很多功夫，但先止血是需要而重要的。

第三，安全下的表達和抒發。

在孩童提起、陳述、表達對事件的看法和感受時，我們需要好好的聆聽，溫柔的安撫，不用將之視為禁忌、阻止孩子表達。我們可以讓孩子感受到安全、陪伴，如孩子能大哭、以說話表達，坐在孩子身傍，透過擁抱、拍肩等肢體接觸讓孩子得到安慰，直接而溫和的觸碰有時比起語言更能帶來直觀的安撫。不讓重複追看事件，是為了避免重複經歷、加深創傷；孩子慢慢講述事件，說出感受，則能讓情緒得以被識別繼而釋放。前者是阻隔外在的二次傷害，後者是內在情感的釋放，兩者，皆是為了讓孩子「安全」。

最後，在危機發生的當下過去以後，請讓孩子盡量維持原有的生活模式，如常上學、玩樂、見朋友等等，生活常軌有助我們慢慢拾回生活的能力，走出傷痛。內在的傷口依然需要時間、專業的輔導治療協助撫平，但是，日常中身邊能充滿足夠的安全感、安心的氛圍、溫柔包容的陪伴，則是最大的良藥。

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責成編輯:許珞珩