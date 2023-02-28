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【最萌星二代】李元元妹妹出世入屋　Sucy鬥雞眼勁得意大放搞笑基因

育兒經 12:12 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

李元元妹妹Sucy出世終於入屋，她的鬥雞眼Look好搞笑。

最萌搞笑星二代李元元（Lucy）有勁敵出現了，就是她剛出世的妹妹Sucy！李璨琛太太梁志瑩上星期誕下細女，取名Sucy，跟Lucy非常襯。Sucy近日出院返到屋企了，她似乎跟家姐一樣有搞笑基因，一張「鬥雞眼」相極爆笑，連張敬軒都留言「又係一名笑匠」。

李元元形容阿妹個頭好圓！（IG圖片）

李元元榮升家姐

李璨琛（Sam）與梁志瑩（Sophia）於2012年結婚，2018年誕下女兒Lucy，去年9月Sophia宣布懷有第二胎，上周四（23日）在社交平台公告喜訊細女Sucy平安出世，4歲的李元元開心榮升家姐，肉緊攬實餅印妹妹，更說妹妹「好圓呀」。

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近日Sucy新相爆光，她返到屋企躺在BB床熟睡，有很多公仔包圍住，床頭櫃旁邊放了氣球花，寫有「Welcome to the world, Sucy!」。Lucy有倚在妹妹BB床邊，一臉興奮的樣子。媽媽都表示︰

生咗個女，最開心嗰個我會話係家姐仔，佢開心到用我個WhatsApp Send Message話晒俾我啲friend聽……我嘅感覺係佢覺得自己生咗個阿妹出嚟。

    點擊圖片放大
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Sucy鬥雞眼好搞笑

妹妹Sucy真係幾得意，之後Sophia再分享出一張搞笑相，見Sucy初生人仔細細已經有搞笑基因。Sucy在家人懷抱中，展示鬥雞眼、一面驚訝的樣子。

歡迎妹妹投下第一枚震撼彈！

網民被Sucy的樣子笑倒，就連軒公都留言「又係一名笑匠」，指兩姊妹都好搞笑。其他網民笑言「Sucy已經融入家中」、「李阿妹個樣好搞笑」、「好似家姐！神情令我諗起第一次見到Lucy個好酸嘅士多啤梨」等，大家很期待妹妹跟Lucy一起大放笑彈。

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責任編輯︰王明芳

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