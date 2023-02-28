【趙學而音樂會】3月1日公開發售　只演一場趙學而撲門票「還飛債」

▲ 趙學而將於4月10日舉行音樂會。

由香港業餘管弦樂團攜手Hong Kong Marketing主辦的《趙學而 x 香港業餘管弦樂團》音樂會將於4月10日假伊利沙伯體育館舉行。

早前於2月16、17日連續兩天優先發售門票火速售罄，剩餘的門票將於3月1日在城市電腦售票中心公開發售。

今次音樂會僅只一場反應熱烈，大家都極為關心會否加場，對此學而回應：「因需要時間搭建舞台、準備工作，加上復活節假期場地租借爆滿，所以目前只能開一場，希望主辦機構可以諗其他辦法增加場次。」

為演出鍛鍊體能

一票難求的情況學而也很苦惱，她不好意思的說：「身邊不少fans和朋友都跟我訂飛，可惜一場的座位有限，且大部份作公開發售，所以我無形中變了『債仔』，不少朋友向我追債（飛債），連自己也要四出撲飛『還債』。」

不少歌手為音樂會都特意操fit自己身形，向來有骨感美人之稱的學而，雖然不用刻意瘦身，但為應付演出需要鍛鍊體能。

距離開show還不到兩個月，學而已開始包括飲食和運動等方面作準備，希望屆時在台上呈現一個骨感得來既優雅的「趙學而」，跟一班管弦樂手與大家經歷一次難忘的回憶。

獲朋友和粉絲愛錫

雖然學而忙着開show前的各種籌備，但也不忙放鬆心情，特意去行山親親大自然，呼吸郊外的新鮮空氣，心曠神怡，好好迎接音樂會的來臨。

學而身邊的朋友和粉絲都相當愛錫她，提醒她要好好注意飲食、保護一把靚聲，對此學而說：「當然感到很窩心及感動，而且已有一段長時間未有同粉絲們見面，大家的關心令我感到非常溫暖，十分期待並且希望快點跟大家見面。」

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