【宅男女神】40歲林依晨素顏照曝光　皮膚光滑如少女【附4大凍齡秘訣】

▲ 40歲林依晨素顏照曝光，皮膚光滑猶如少女。

出道已有21年的「零負評女神」林依晨，即將在本月26日舉辦慶祝出道21周年的粉絲同樂會，並提前公佈了當天的穿搭主題為睡衣派對，並貼上本人穿著睡衣的素顔自拍，其真實面貌引來了大批網民的熱議。

最新影片推介：

林依晨日前在個人Instagram上分享了一張穿著睡衣的素顔自拍，提前公佈26日粉絲同樂會的dress code是「睡衣趴」，並配文「期待大家用心打扮！愈吸睛或愈有創意的愈有機會得到特別獎項唷！真的不好意思穿睡衣來也沒關係啦！只是就得眼巴巴地看著別人拿獎囉！！」她更調皮地稱：「要不然...建議你們帶個保鮮盒在身上好了，或許會有意想不到的驚喜。」

林依晨於前年10月生下女兒，晉升為幸福人母，而從她上載的照片中可見，素顔的她皮膚嫩滑，幾乎沒有瑕疵，同時她還身穿白底蘑菇圖案的睡衣，戴著蝴蝶結髮帶，做出俏皮嘟嘴的表情。照片引來網名大讚：「怎麼會狀態那麼好！！40歲這樣合理嗎」、「皮膚也太好了」、「依舊那麼少女」。

在去年10月林依晨慶祝40歲生日時，也曾放上素顏近拍照，氣色和膚質依舊驚艷衆人，她還寫下了40歲的感想：「這條分界線並不明顯啊，好像跟以前差不多，不還是得努力工作、認真照顧家庭、珍惜還有在聯絡的親人好友們，然後用力對自己好～看是保養好自己、保持運動習慣，隔三差五地任性一下......之類的。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

4大凍齡秘訣

林依晨每次出現，其凍齡美肌和身材保養都會引起大家的熱烈討論，她也曾大方分享自己的4大保持凍齡秘訣：

1.保養絕對少不了精華液

林依晨從小就很愛美，小學開始就會全身塗身體乳，上了中學之後就開始進行保養，了解身體和臉的保養品要分開，並挑選品牌、品項等，還加入了精華液。她表示因為保養中最多的養分都是在精華液，所以一定會在保養順序裡加入精華液。

2.不管變黑或變胖盡量一個月内恢復

林依晨指，保養絕不能掉以輕心，就算是看似陰天氣也會堅持塗抹SPF50的防曬霜。她說：「我曾經聽說，無論是變黑或者是變胖，一定要爭取時間在一個月內恢復，否則時間一旦拉長就需要更多的時間恢復。她還稱雖然不知道這個觀念是否正確，但她親身體驗過，在國外拍照曬黑額頭之後，那個月内瘋狂用美白產品，最終成功將白皙的皮膚救回來。

3.喝好水 喝夠水

身體百分之70是水分，因此補充充足的水分能夠確保機能正常運作。除了每天喝足夠的水，還可以可以透過其它的方式來給身體補充適量的水分，比如透過水果、蔬菜等攝取足夠的水分，在補充營養的同時也能為身體補水。

4.最大的錯誤是「先吃水果」

林依晨雖現在身形纖細，但她也坦言以前減肥試過用錯方法，吃錯食物而導致沒有成效。她表示：「我過去最錯誤的方式就是先吃水果，會造成血糖震盪的比較厲害，甚至導致我本來就偏寒的體質更寒，就會造成水腫和虛胖。最好的時間點是你已經吃了蛋白質和脂肪，再吃水果，但也不要過多，因為除了營養之外，水果的糖分也相當高。」同時她也解釋，水果需要選對時間吃，後來明白到吃水果要選對時間，最好是先吃蛋白質和脂肪再吃水果，但也不能過多，因為水果除了營養成分以外，糖分也相當高。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣