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【口罩令】3.1起撤銷口罩令　網民列5大原因望長戴口罩

健康 12:05 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

口罩令由明日（3月1日）起全面撤銷。

口罩令由明日（3月1日）起全面撤銷，室內外及乘坐公共交通工具的市民，也不用佩戴口罩，而醫院、老人院則可要求出入訪客戴口罩。撤銷口罩令引發網民熱烈討論，有網民留言表示支持：「終於可以唞氣」，但亦有不少網民希望繼續維持口罩令，惟原因不一。

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撤銷口罩令引發網上熱議，有網民在「連登」討論區發帖進行熱烈討論，而TOPick就整合了以下5大原因：

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除了上述意見外，也有網民提出不同觀點，有人就支持撤銷口罩令，直言「搭巴士戴住個口罩真係辛苦」；有人就認為小朋友未必適應：「啲幾歲既小朋友見到同學仔全樣，應該覺得好唔慣」；仍有網民表示：「肯定仲有大把人會戴」。

行政長官李家超今日（28日）出席行政會議前見記者，宣布由明（3月1日）起全面復常，撤銷口罩令，包括室內外及乘坐公共交通工具上的市民，也不用佩戴口罩；至於在醫院、老人院，機構負責人則可實施行政指令，要求出入訪客戴口罩，以減低風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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