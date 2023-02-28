【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳財產分配引關注　前夫一家有份分遺產？【有片】

▲ Abby的財產會如何分配?

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，引起大眾關注！死者涉案前夫一家4口昨日（2月27日）分別被落案起訴謀殺及妨礙司法公正罪。

Abby早於18歲已跟前夫結婚並誕下兩名子女，有指二人因性格不合離婚，於2016年底與譚仔太子爺Chris再婚，而Chris與Abby同樣育有兩名子女，對於Abby慘被殺害，其的遺產分配亦為關注。

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沒立遺囑 財產如何分配

昨日《東張西望》找來大律師陸偉雄訪問，問到若死者在生前沒有立遺囑，財產又如何分配？

陸偉雄表示若沒有立遺囑，法例有規定：「一般來說，配偶優先，接着是子女，然後是父母，再來就是兄弟姊妹，當然，除了這個類別外，還有一個類別的人是關於受養人。」

何謂受養人?陸偉雄續解釋：「死者生前已經有在供養對方，當供養人死亡，對受養人來說是損失，所以理論上受養人可以取得濟助，現時已經有法例規定，稱為喪失權利規則，已經定明任何人士，如果牽涉到謀殺﹑誤殺又或者協助教唆謀殺這些罪行，這個人就會喪失繼承遺產的權利。」

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遺產暫託遺囑的管理人保管

再問到根據這個次序，死者和前夫以及沒有註冊的現任丈夫，估計如果真的有遺產承辦，這筆遺產會到誰手裏？

陸偉雄說：

根據資料顯示，他們好像沒有註冊，在這種情況下，他不能夠視為丈夫，我們法律認可的丈夫，在這種情況下，我相信那筆遺產就會落在第二優先的人士手裏，那就是她的子女，不管她的子女是否婚生，那四名子女享獲的權利也是一樣，但因為他們還沒成年，錢還不能交給他們，一般來說，會交託遺囑的管理人或執行人暫時保管，等到子女18歲成年之後，就會把那筆錢交給各名子女。

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