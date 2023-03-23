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【口腔殺手】壓力大狂抽電子煙提神 男子蛀7隻牙兼口腔長出3個膿包　

健康 14:34 2023/03/23

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

電子煙對口腔有一定危害（資料圖片）

吸煙危害健康，偏偏不少人卻此作為提神及減壓工具！台灣一名30歲竹科工程師近日因為牙痛就醫，經醫生檢查後，發現他不但有7隻嚴重蛀牙，還有3顆牙齦膿包，也有口水分泌太少的問題。男子自爆因為熬夜、工作壓力大，習慣抽「加熱煙」提神，因此爆發嚴重口腔問題。

中國醫藥大學附設醫院牙髓病科主任、顯微根管治療醫生張添皓，指該患者不但刷牙及口腔清潔出現大問題，口水分泌亦較少，由於口水是口腔中非常重要的緩衝液體，可適度的協助脫鈣的牙齒再鈣化，所以口水質地變差及口水量不足，就很容易蛀牙。

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【TOPick診症室】30歲港女長期經痛久未成孕　求醫證宮寒揭日常2大習慣肇禍

抽煙影響口田分泌

張醫生檢查時聞到患者滿口煙味，男子則自爆因為經常熬夜及工作壓力大，除了飲咖啡，更習慣抽「加熱煙」提神，他表示︰「有很多口味的加熱煙就是最佳提神工具」。醫生一聽即搖頭說︰

不只熬夜、壓力和喝咖啡都會影響口水分泌，煙液或煙油都含有高吸水的甘油及丙二醇，也會令人口乾舌燥。

所謂「加熱煙」，是透過電池驅動的加熱系統加熱煙草產生氣霧，繼而讓使用者將氣霧吸入肺部，它會直接危害口腔健康。除了「加熱煙」，張醫生更提醒大家，長期吸食電子煙也可能會「影響牙齒顏色」、「造成口乾症」及「影響牙周健康」等，就算植牙也會受影響，並增加牙髓疾病、顯微根管治療以及根管治療失敗的風險，加上電子煙有爆炸風險，奉勸各位為健康及早戒煙。

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