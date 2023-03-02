【創業追夢】中二學習花式跳繩奪世界冠軍 男生港大退學創業開發跳繩App

▲ 面對三年疫情一切停頓，花式跳繩世界冠軍張柏鴻選擇這樣應對。

香港運動員臥虎藏龍的不少，除了劍擊運動員獲得奧運冠軍外，另一位年青的小伙子張柏鴻亦不示弱，本身已經獲獎無數的他，去年再次勇奪花式跳繩世界冠軍，當中他經歷過漫長的疫情洗禮，由無助失意到重拾戰意參賽，甚至疫情期間自行開發跳繩App，真是 少一點意志，多一點負能量都撑不過去。

如果大家還未認識柏鴻仔（張柏鴻的Instagram以pakhungjai自稱），不妨首先看看他在體壇上的威水史，他於2014年開始已獲獎無數，近年順手拈來的成績有世界跳繩錦標賽2018及國際公開賽世界冠軍，與及新鮮熱辣於去年奪得個人花式跳繩世界冠軍， 單是這份「體壇履歷」就叫人刮目相看。

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至於源何踏上跳繩路上？甚至為跳繩放棄即將修讀完畢的大學學位，於筆者眼前說話有點靦腆的他，向大家訴說「跳」出的第一步。他說：

中二給學長學姊拉去練習花式跳繩，中三已經出戰港隊，去到中四更遠赴英倫比賽。2013年，到了大學的Year 1期間，得到澳門政府邀請帶領澳門隊前往新加坡參賽，當中合共16人的demo，由構思到選曲一手包辦，完成後有著說不出的滿足感。

單是在學生涯就與跳繩解有著解不開的緣份，不得不說是上天給與的天賦，同時更影響他在year 3作出重大的決定——退學。

毅然退學．開跳繩學社

柏鴻在香港大學修讀風險管理系，對不少人來說，在year 3才退學是一件錯誤和可惜的決定，但對於他來說並不是這回事，因為一開始他就已經懂得自己要走的是甚麼的一條路。他說：

從修讀year 1開始，我已經知道自己須要的是甚麼東西，在修讀大學期間既要溫習，同時又要教跳繩，當時實在有點吃不消，加上自身沒有半點sports science知識，很想學習，很想去進修。最重要的是過去跳繩運動沒有一套明確的訓練制度，所以我想用自己學懂的一套方式來教導學生，如果要實踐這個夢想，創業就是唯一出路。

於是柏鴻在2014年開設了「香港花式跳繩學社」。

當初母親知道我選擇退學時感到非常驚訝，但當我坐下來慢慢向她解釋，同時又給自己一個死線，要在死線前做到一些成績來，到了現在她還很支持我呢﹗

疫情失意，保持樂觀

作為開設一間跳繩學社，要兼顧的東西還不少。學生愈來愈多，加上不時受邀作公開表演，由最初租借壁球場訓練，到今天於荔枝角設立校舍，每走一步都得來不易，但一個疫情淹至，將柏鴻帶到人生最迷茫，甚至幾乎要放棄跳繩的地步。他說：

疫情來了，比賽沒有了，教班亦完全沒有了，當然可以用virtual教學，但其實是兩回事。當初還以為疫情轉眼就過，但結果卻是沒完沒了，那時的我心情起伏很大，對過往自己所想所做都感到懷疑，甚至曾經去過見工，嘗試找一份公關工作，又或是體院裏的文職工作就此作罷。 但最終我覺得不可以因為疫情而將理想就此打住，提醒自己經常要抱著樂觀心態，用這段仿如社會上一切活動暫停的時間，去實踐一些平日想做但過往因為工作太忙碌，而最終沒時間去做的方案，例如拍攝跳繩短片上載到社交媒體，開設自己的YouTube頻道，甚至一直以來很想開發的『跳繩App』」。

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說到花了不少時間開發的跳繩健身應用程式ROJU（意謂Rope Jump，亦是他跳繩隊伍的名字），柏鴻的眼睛立即閃著一絲興奮。

本身自己沒有太多科技背景，開發手機程式時還要找公司協助，但問題卻來了，因為很多專門的跳繩知識和術語很難和開發人員溝通，去到這個時候如果要將apps開發得更精準和合乎自己要求，唯一的辦法就是自己去學習，等學習過後更方便和開發人員溝通 ，還記得那時我購買一些online course學習，待程式完成後，我還作最後的QA（quality assurance）呢!

記者：何偉雄