【青春期】樸素乖巧女兒變濃妝女僕　專家勸家長看開︰盡關愛責任就好

▲ 有樸素乖巧的女兒踏入青春期後，化濃妝去咖啡室做兼職女僕，引起父母擔心。（《下流上車族》劇照）

養兒一百歲，長憂九十九！父母由懷孕開始已設想好子女的教育安排。好不容易上了小學，又要過升中一關；在未及擔心中學文憑試來臨前，便迎來子女的青春期。

學生A從升中一下學期開始便因疫情沒有上課，眨眼已經兩年多。正所謂女大十八變，前天見她來上課，第一眼幾乎認不出來。從前天真、樸素及乖巧的她，搖身一變，變成一個穿着日本女僕服裝，化了濃濃妝容，紅色眼綫和唇膏的少女。我只笑問她是誰，她即滿心歡喜及自豪地介紹了自己的一身打扮。其實她的母親早對我告知她的近況，讓我有了心理準備。

A正踏入青春期，開始抱有自己的思想和敢於表達自己的意見，不但開始注意外表及對異性產生興趣，還在網上認識了一位高中男朋友。最近，她更因「興趣」而在咖啡室做兼職。她來自中產家庭，是家中獨女，父母向來民主，對她不太施壓；只要她開心，做好功課及有溫書，成績便不太着緊。如今對她以上的行為已感到極度擔憂，卻在無計可施下，只有循循善誘，希望她不會因結交損友而誤入歧途。

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另一邊廂，有朋友告訴我，她讀中二的女兒也正進入青春期：開始反叛、包拗頸及心散，放學後不即時回家，常與同學一起流連，開始留意明星動態……當然也注意自己的打扮，從以前的男仔頭變得女性化了，朋友擔心她會受同學影響而荒廢學業。

相信大多數父母面對青春期的子女時同樣感到煩惱。當然不少專家都會建議：多留意子女的日常生活，多溝通，多了解，多分享等等。其實很多父母主要是擔心子女在青春期學壞，萬一染上惡習，如吸毒、偷竊等，令前途盡毁。不過父母也只能耐心勸導，因為有很多因素並非家長所能控制，如在外結識怎樣的朋友，外來的誘惑或社會的氣氛等等。總之，綜合了一班家長的意見，大概是認為：只要盡了對子女關愛勸導的責任，其他都惟有順其自然，聽天由命。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「青春期」

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