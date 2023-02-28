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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【光城者案】涉組織「光城者」鼓吹武裝起義兩男囚5年　兩被告就刑期上訴

社會 12:36 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

組織「光城者」7名成員涉於2021年間，擺放街站及發布訊息，宣揚顛覆國家政權理念，早前已分別承認串謀煽動他人實施顛覆國家政權等罪，其中5人被判處教導所。餘兩名被告早前於區域法院被判監5年。資料顯示，兩名被告已就刑期提出上訴，聆訊目前仍未排期。

兩名申請人為陳右津（26歲，售貨員），及蔡永傑（21歲，倉務員），早前承認1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪。蔡另承認1項管有攻擊性武器罪，被指與他人潛入將軍澳一間中學爆竊後被搜出伸縮棍等武器。同案5名21歲以下的被告，早已承認控罪及被判處教導所。

法官判刑時指，各被告以「光城者」名義宣揚的理念，即要進行流血革命及無底線抗爭，屬於煽動他人作武裝起義，干犯的控罪屬於《港區國安法》所指的情節嚴重。

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記者：林育慧

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