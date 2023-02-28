【時尚速報】Miu Miu聯乘New Balance第二擊　推5款不同顏色高價位574型號

▲ Miu Miu第二次夥拍New balance推出高價的574型號女裝鞋款。

這年頭運動品牌除了Lululemon取得佳績，超越了運動界第二巨頭的adidas外，New Balance亦形勢大好，2022年的業績比2021年升115%，當中更和不少時裝品牌和單位合作推出聯乘系列，今次來到有即將上架的Miu Miu X New Balance系列。

New Balance的業績大好，原來品牌的550型號鞋款更佔了總銷量的36%﹗當然更少不得品牌在鞋款上有明顯的進取，例如將過往被認為老土笨重的daddy sneakers變為潮物，與此同時更積極和不同的單位合作推出聯乘系列，例如在本地上架不久的JJJJound x New Balance 991型號，一推出市面就位即售罄。

▲ 藍色牛仔布版。（$8,050/圖片品牌提供）

▲ 藍色牛仔布版。（$8,050/圖片品牌提供）

至於去年和Miu Miu首次合作，推出經改良的574型號，雖然定價開創新高，但據聞反應不俗，促使即將於3月初推出第二擊。

來到「繆繆和新平衡」的第二次合作，依舊沿用後者最普及的574型號鞋款，配合鞋身面料刻意披口的設計，而今次鞋身顏色選擇比上一次多，包括白色、藍色、米色和雲石紋denim。

此外，還有一款仿舊鞋面的皮革版，整個聯乘系列定價依然高企，可說是New Balance球鞋之冠，不知道會否再一次打動女士們的購物慾呢？

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記者：何偉雄