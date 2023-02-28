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【好人好事】港男意外墮AirPods落坑渠　好心老闆娘不怕污糟幫手尋回

健康 18:12 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

港男意外墮AirPods落坑渠，好心老闆娘不怕污糟幫手尋回。

曾經有人話「香港人情薄過紙」！不過，近日有港男就借早前AirPods墮渠的經歷，為港人平反。港男稱，當時因渠內漆黑一片，又佈滿垃圾，他正感氣餒之時，附近麵包店的老闆娘竟伸出援手，不但主動開口問是否需要幫手，又不怕污糟，借出工具讓事主使用，最終令耳筒成功尋回。

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該名港男近日於Facebook群組「大埔人大埔谷」分享好人好事，指周六（25日）晚上，正打算於大埔太和一帶的街外尋找餐廳用膳時，突然「左邊耳個AirPods好唔生性咁飛左落左個有水嘅坑渠」，由於AirPods是太太所贈送，他因此嘗試努力希望尋回。惟一打開渠蓋，他便感氣餒，因「入邊環境非常惡劣，完全見唔到我個airpod」。

正當他不知他如何是好之際，附近麵包舖的老闆娘向事主伸出援手，「主動行過嚟問我有無嘢要幫手，之後仲借左電筒俾我同拎左個鉗幫我搵」，最終成功尋回耳筒。老闆娘其後更不怕污糟，讓事主入鋪清潔AirPods及洗手，令他相當感動。他又指全靠老闆娘的善舉令他「唔洗俾老婆話」。

港男十分感謝麵包店老闆娘伸出援手，助尋回耳筒。(Facebook「大埔人大埔谷」)

事件曝光後，不少街坊網民大讚老闆娘不止心地好，其店舖所售賣的蛋糕和麵包亦相當好食，叮囑事主日後要多光顧。

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責任編輯：羅嘉欣

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