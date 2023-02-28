【蔡天鳳碎屍案】子女睇新聞後感不安向父母發問 爸媽必學3式以建立正確價值觀

▲ 如子女近日看新聞後感不安或向父母發問相關問題，Ken Sir建議家長可以藉此建立正確價值觀。

香港近期的一宗殘暴的兇殺案，成為全城熱話，除了大家關注的兇殺案內情外，我們為人父母的，也應該從中學習，遇到這些案件，如何去跟孩子分析。

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保護幼兒避免接觸有關新聞

首先，為人父母應該盡可能地保護年幼孩子，避免讓他們接觸有關新聞，不應將這類新聞作為茶餘飯後的議題討論。若是小學或初中生，因為網絡消息無法阻截，已經聽聞到這類新聞，父母應該積極地和子女溝通，讓他們知道那些殘忍的行為是不對的，也應該引導孩子正確理解社會現實，培養他們正確的价值觀和健康的心態。

對於年紀稍大的小朋友，一旦得知相關新聞而產生恐懼情緒，家長又應該如何處理?

1.安慰：家長應該試著安慰子女，讓他們知道他們是安全的，鼓勵他們去參加一些有趣的活動，以改善他的心情。

2.解釋：家長應該試著向孩子解釋兇殺案內容，盡量避重就輕，例如一些恐怖的行為無必要細緻描述，讓他明白這種情況並不常見，只是一些個別的事件。3.支持：家長應該支持孩子，讓他知道恐懼心理是理所當然的感受，並不需要迴避，反而應鼓勵孩子表達，父母應該以同理心去了解孩子的想法，運用聆聽技巧，讓子女釋懷。

由於現時不同的社交平台或新聞網站也有相關網民留言回應，子女難免會看到，對於網上不同的聲音，父母應如何跟孩子說明呢？

如果網絡上有小部份人，對兇殺案中的受害人作出一些侮辱及批評。為人父母應該向子女解釋，

雖然有些人對於一些兇殺案的言論很差，但我們絕對不會接受這種言論，尊重他人的生命是一件很重要的事情；而且，即使是罪犯也應該受到正義的判決，而不是任由他人罵言及惡言。另外，我們也應該關心受害者及其家庭，不應私自批評受害人及其家人。



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責任編輯︰許珞珩