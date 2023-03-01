【養生教室】人老腳先衰保養勿忽視　中醫師4個錦囊減老來筋骨退化

▲ 人老腳先衰，因此，養生先養腳，註冊中醫師醒你4個錦囊減老來筋骨退化。

「千里之行，始於足下」，換句話說足部健康出了岔子，變得舉步為艱，踏出家門也難，日常生活肯定受限。正所謂養生先養腳，雙腳每天肩負步行、活動的勞苦工作，保養方面缺不能忽視。

中醫理論人體以五臟為核心，身體組織功能關乎五臟，例如腎主骨、肝主筋。若中醫若言腎氣及肝功能旺盛，則身體筋骨關節運動順滑靈活。

物理治療師、註冊中醫師盧文健指，隨年齡增長，筋骨關節漸露衰老現象，中醫觀察這男子58歲或68歲、女子在47歲過後，即男女約踏入四五十歲時，即五臟開始表現功能減退，例如腎氣肝氣衰退，見筋骨痛，筋不能動。所以，若肝腎不足，往往表現筋骨軟弱，運動腰膝無力，甚至關節較早出現退化。

足膝互為影響

足與膝應互相關連，盧文健表示，足與膝間氣血運行，是以經絡系統聯繫。足三陽與足三陰經經絡分別循行足膝外內側，若經絡因勞損氣血不通或身體虛弱，皆可致氣血不通或不榮，身體遠端如足踝等冰冷或痺痛。此外，按關節運動原理，足膝功能相互支持，例如步行着地過程中，足掌會旋前腳底迎合地面，這會帶動小腿外旋，配合膝部步行中伸直並旋轉動作，鎖穩膝關節，出現膝部螺旋迴返機制，協助足膝分散及吸收走路及跑步過程中震動，保護關節。

▲ 肥胖人士足膝壓力較大，確實較容易患上足膝痛；纖瘦人士亦可見有足弓高或扁平足。（iStock）

換句話說，若足踝受傷遺有舊患，亦會繼續影響膝關節，加大韌帶及軟骨壓力，加快勞損及提早出現膝部退化等問題。

先天及後天因素

足膝出現問題，主要成因包括先天因素、體重、運動創傷及退化等。先天原因例如肝腎不足，身體發展遲緩，或足膝承托力不足，易有足弓扁平及很早出現膝部O形或X形腿，這會分別加快足膝關節耗損，提早出現筋骨退化。

若重量過重（體重可參考BMI 標準），會加大足膝韌帶、軟骨及半月板等壓力，加劇勞損程度。若運動熱身不足，或運動方法不正確，亦會引致足膝受傷機會增加。臨床時常遇見跑步運動員，因足弓因素，加上突然增加運動量，導致足脛或膝部半月板不勝負荷，引致脛部壓力性骨折及半月板撕裂受傷。「至於退化問題，膝部髕骨『菠蘿蓋』或半月板亦常發生磨損消耗，最後反覆發作退化性關節炎，關節變形屈伸困難。」

不同年紀的足膝問題

不同年紀人士會有不同足膝問題，盧文健進一步解說，兒童骨頭未全然成熟堅硬，能承受扭力拉力，但肌肉協調未及成熟，較易出現肌肉拉傷痠痛；及至青春期，骨成長增長，但骨膜軟組織未同步成長，所以中學生易有膝前方軟骨或骨膜問題。

青壯年人士中醫言腎氣壯盛，骨質強壯堅硬，所以較少有骨或關節結構問題。「足膝痛原因大多為運動創傷，或運動不當致軟組織拉傷斷裂，例如膝傷患前十字韌帶或內側副韌帶撕裂，或足部阿基里氏肌腱拉傷，足踝距腓韌帶扭傷等。」

中老年人身體步入衰退，中醫認為主因肝腎虛衰，筋骨漸見無力疼痛。故筋骨耗損但修復緩慢，若日子有功，更見軟組織勞損、軟骨磨損及關節邊緣退化變形。所以，中老年人士足膝大多以筋腱慢性勞損，或關節退化性關節炎為常。

此外，由於女性生理特徵骨盆寬闊，肌肉一般亦相對男士較弱，這促進足膝承受更大壓力，及較少肌肉保護，所以年輕女性較易出現髕軟骨炎，至更年期骨質疏鬆，女性及後多見膝關節退化變形。

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早做工夫減老來筋骨退化

常說長者足膝退化是必然，盧文健指長者肝腎虛弱，身體筋骨變弱，是人體生長壯老必經階段。足膝關節退化骨刺增生，其實屬正常普遍現象。問題嚴不嚴重決定於於骨退化及增生程度，真正誘發原因，及骨刺有否剌激周遭軟組織，致腫致痛。「醫學解剖告訴我們筋骨退化非一朝一夕所致，這多與年青時受傷有關。若能正視骨筋肌肉受傷後，應要及早處理，恢復軟組織柔韌性及肌力，可預防關節功能失常及減緩退化。」

他提醒風寒濕可合而為痺，由年青起養成良好習慣，包括：

1.洗澡過後不應貪涼直接吹冷風，應常盡快抹乾身體，以避風寒。

2.若曾有較嚴重運動傷患，恢復後平常要多食強筋壯骨食物，勿貪生冷啤酒寒濕飲食，多吃例如杞子、淮山、栗子、黨參或北芪等。

3.平常運動除重力訓練外，更應作普拉提（Pilate）或太極八段錦等功能鍛練，均衡訓練肌力、平衡力及關節控制能力。

4.很多人覺得有足膝痛很平常，但盧文健說足膝痠痛並不容忽視，因為這是反映關節功能水平不能應付日常或運動需要。這既可因為足膝已受傷或有舊患，或現運動水平要求過高，超出足膝應付能力。若置諸不理，只會加快損耗筋骨軟骨，形成不斷損耗及炎症疼痛惡性循環。至年老時更易有足膝變形如O形腿、X形腿、拇指外翻或橫、直足弓嚴重塌毁，嚴重者可能需西醫關節糾正手術處理。

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足膝痛治療方法

足膝問題治療前要先有正確診斷才探討治療方法，盡量根治病源。盧文健表示要參詳中醫、西醫及物理治療意見，清楚症狀原因為創傷原因或勞損問題，考慮先天結構問題傾向，了解足弓及檢查步履姿勢，明白自身中醫體質，理解發病及受傷原因。

若不幸為骨韌帶斷裂或骨關節嚴重變形，大多需西醫手術處理。筋骨勞損，則物物理治療或中醫尤擅長治理，方法例如物理治療運動、衝擊波治療，或中醫針灸、功能鍛練，強腰壯骨湯藥食療，對不同傷痛程度或急慢性傷患有針對療效。

記者：周美好