【消費券】消費券明於多個支付平台失效　八達通尾期1000元最快下月16日發放

▲ 消費券明於多個支付平台失效。（資料圖片）

明日起（3月1日），政府去年派發的電子消費券將於多個支付平台失效，而透過八達通領取消費券的市民，尾期1000元最快則會於下月16日發放。

獲發5,000元的合資格市民，如果使用Tap & Go by HKT 「拍住賞」、AlipayHK、PayMe、WeChatPay 或BoCPay領取消費券，需於今日（28日）晚上12時之前使用戶口內的全部款項，否則消費券戶口餘額將會自動歸零。

透過八達通領取消費券，但仍未領取尾期1000元的市民，必須在今日或之前累積4000元「合資格消費」，才可於3月16日獲發尾期1000元。否則需待4月16日才可以領取，並沒有使用時限。

至於獲發10,000元消費券的合資格市民，除以八達通領取消費券外，第三期4,000元消費券的使用期限為4月30日。

若以八達通領取，需於今日或之前累積9000元「合資格消費」，才可於3月16日獲發尾期1000元，否則需要等待下一輪，即4月16日發放，最遲則可於6月16日領取。

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責任編輯：梁凱婷