  • 21°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 14:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費券】消費券明於多個支付平台失效　八達通尾期1000元最快下月16日發放

社會 13:29 2023/02/28

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

消費券明於多個支付平台失效。（資料圖片）

明日起（3月1日），政府去年派發的電子消費券將於多個支付平台失效，而透過八達通領取消費券的市民，尾期1000元最快則會於下月16日發放。

獲發5,000元的合資格市民，如果使用Tap & Go by HKT 「拍住賞」、AlipayHK、PayMe、WeChatPay 或BoCPay領取消費券，需於今日（28日）晚上12時之前使用戶口內的全部款項，否則消費券戶口餘額將會自動歸零。

透過八達通領取消費券，但仍未領取尾期1000元的市民，必須在今日或之前累積4000元「合資格消費」，才可於3月16日獲發尾期1000元。否則需待4月16日才可以領取，並沒有使用時限。

至於獲發10,000元消費券的合資格市民，除以八達通領取消費券外，第三期4,000元消費券的使用期限為4月30日。

若以八達通領取，需於今日或之前累積9000元「合資格消費」，才可於3月16日獲發尾期1000元，否則需要等待下一輪，即4月16日發放，最遲則可於6月16日領取。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【刷單騙局】3女充刷單員賺佣金　共遭騙242萬元
今日 11:04
【刷單騙局】3女充刷單員賺佣金　共遭騙242萬元
【蔡天鳳碎屍案】子女遇家庭巨變後情緒不容忽視　註冊社工給心理創傷後遺症照顧者3大建議
今日 11:55
【蔡天鳳碎屍案】子女遇家庭巨變後情緒不容忽視　註冊社工給心理創傷後遺症照顧者3大建議
【蔡天鳳碎屍案】女模丈夫Chris現身頭七路祭　凶屋外做招魂儀式
今日 13:04
【蔡天鳳碎屍案】女模丈夫Chris現身頭七路祭　凶屋外做招魂儀式

你可能感興趣

【刷單騙局】3女充刷單員賺佣金　共遭騙242萬元
今日 11:04
【刷單騙局】3女充刷單員賺佣金　共遭騙242萬元
【蔡天鳳碎屍案】子女遇家庭巨變後情緒不容忽視　註冊社工給心理創傷後遺症照顧者3大建議
今日 11:55
【蔡天鳳碎屍案】子女遇家庭巨變後情緒不容忽視　註冊社工給心理創傷後遺症照顧者3大建議
【蔡天鳳碎屍案】女模丈夫Chris現身頭七路祭　凶屋外做招魂儀式
今日 13:04
【蔡天鳳碎屍案】女模丈夫Chris現身頭七路祭　凶屋外做招魂儀式
電子支付 網購平台 著數優惠 電子消費券 支付寶 編輯 PayMe 八達通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳曾向蔡母報夢　譚家寓所出現飛蛾：覺得係Abby
19:09 2023/02/27
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳曾向蔡母報夢　譚家寓所出現飛蛾：覺得係Abby
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
11:45 2023/02/27
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢
11:55 2023/02/27
【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢