【美顔教室】轉季皮膚狀況不穩易爆瘡　中醫拆解面部暗瘡位置玄機

▲ 轉季膚況不穩易爆瘡，中醫拆解面部暗瘡位置玄機。

從冬季到春季，天氣變化較大，不論是氣溫還是濕度的差距，都令皮膚狀態變得不穩定。在中醫角度中，春天以風邪為患，身體容易出現與風邪有關的病症，例如風疹（蕁麻疹）等。另外天氣越來越潮濕，所以與濕邪相關的問題尤其明顯，例如濕疹、痤瘡等。接下來我們集中討論春天痤瘡爆發的原因。

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不同的痤瘡位置反映出身體問題

痤瘡是由於毛囊閉塞而引起的，最普遍的可以表現為白頭粉刺、黑頭粉刺及小丘疹。而在中醫角度，痤瘡發生的位置，其實都可以反映身體的內部情況：

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春天轉季皮膚護理

在天氣轉變的時候，痤瘡的人士特別容易反覆發作，建議保持作息規律、飲食清淡、多飲水、保持大便𣈱通

飲食上，要少油少糖，糖分及油分容易令身體聚濕成痰，除了感覺疲倦，面部也會油脂分泌旺盛，令痤瘡容易發生

注意保持面部清爽，選用清爽的護膚品，女生要小心徹底卸妝，以免造成毛孔閉塞引起痤瘡

需要注意，痤瘡並不只是由熱證引起，有時是由於寒證或虛證引起，詳細體質及情況，應該交由註冊醫師診斷。

▲ 註冊中醫師 何慧欣。

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