《斷網》耗資2000萬製CG網絡森林 本周末起設優先場郭富城將現身謝票

由郭富城、林家棟和任達華主演的港產片《斷網》在今日（2月28日）發布製作特輯，當中為大家解構落片中花2000萬元製作的大型CG網絡世界以及最為觸目在南生圍取景的網絡森林。

家棟稱：「戲內的元素相當豐富，暗網令人感到非常震撼，令到大家都會關注我們會如何去演繹整個網絡世界，更是導演的新嘗試。」城城表示：「當我們打開一個信息就會進入到網絡世界，兩邊交錯替換來演繹是件相當新鮮的事。」

【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演 林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】

▲ 《斷網》

畫面設計挑戰多

《斷網》視覺效果指導林駿宇表示：「戲中所有操作在真實世界中都只不過是些簡單的操作，實際運作起來是肉眼完全看不到，知道監製想設計出一個真實的場景，好讓觀眾同時擁有視覺享受。因此我們將網上交易、防火牆、流動的病毒『實體化』來增加刺激感。」

而美術指導利國林（Billy）同樣提及：「就如每次轉帳一樣，只需按一下鍵不出半秒就匯走一百萬。問題在於如何利用一個十多秒的畫面去完整交代，又能表達出不想被人追蹤到交易痕跡的畫面，並令觀眾更加投入，知道整個網絡世界每一步的運作。」

以上種種都是團隊在設計畫面上遇到的挑戰，不過卻能巧妙地運用畫面來清晰呈現出每一步操作，加上以上元素在港產片中都甚少可見，團隊都希望在片中多加港產片特色，令觀眾相信及代入整個《斷網》的網絡世界，就像是身歷其境一樣。

暗網虛擬身份造型曝光

由於要讓觀眾簡單地分辦出戲中人物所身處的環境，例如：現實、網絡世界以及非一般人會瀏覽的暗網，電影團隊特意在視覺效果上加添一些配置，令觀眾更易投入。

美術總監文念中指：「特意讓演員們戴上一種透明反光的面具，在面具上再加入一些數碼元素，可以加強了數碼世界的感覺。」另外更講到拍攝團隊在南生圍真的森林中取景，用來扮作網絡森林，將實景和虛擬效果結合在一起，讓呈現出來的效果更超現實。

在製作特輯可見，演網絡專才的郭富城游走到危機四伏的暗網之中，而城城的暗網虛擬身份造型亦神秘曝光。

郭富城戴著超現實反光面具，穿上發光的有帽黑衣，非常有神秘感。畫面上又只得黑和白光，充分利用光與影表達陰暗的效果以及暗網的陰森，對於自己的暗網造型，郭富城說：「就像一個發光的物體，像一條電線在裏面擺動的一個能量。」

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