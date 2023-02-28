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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【意外受傷】康子妮自揭意外發生經過　額頭腫到起「瘤」

娛樂 13:26 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

真係要小心呀！

康子妮日前在社交網自揭意外受傷，見她額頭腫到起「瘤」，認真慘豬！原來她為怕不被抄牌，急急腳跑上車，誰知一不留神，竟無留意到玻璃門未開，結果一頭撼落去，造成今次意外發生。

【星二代】康子妮長子日本升學修商科　19歲林寶換金長髮撞樣男神謝霆鋒

意外受傷

子妮指意外發生後，很多朋友關心她，故她會為大家直擊痊癒過程，還叫大家不用擔心，更笑言自己練成鐵頭功！

相中所見，她額頭又瘀又青，最先是腫到起「瘤」，隨後慢慢消腫，不少圈中好友如林奕匡﹑容祖兒等都有留言問候，大家都叮囑她要小心。


她留言表示：「一個人為左唔好比人炒牌會去到幾盡？係會撞埋一塊以為開左嘅玻璃門度嘅。因為好多好朋友都好關心我，所以我會為大家直擊痊癒過程。大家可以放心！#阿凡達真人 #透明玻璃門總讓人有種想拍動作片撞爆的衝動 #A計畫續集 #鐵頭功是這樣練成的 #faceunrecognized #woneteam充滿人情味 #同事好有愛
 

康子妮與兩名兒子感情好好

康子妮（Lily）與林曉峰（阿Lo）於2020年結束18年婚姻，二人育有兩子，分別是現年19歲的大仔林寶和18細仔林熙。即使二人已離婚，但仍然保持好友關係，共同撫養兩名兒子。

Lily與兩名兒子感情要好，即使兒子到外地讀書，他們不時視像談天，母子關係猶如朋友一樣，即使她與阿Lo夫妻不再，亦沒有影響他們對兒子的愛。

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