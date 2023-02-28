【蔡天鳳碎屍案】追看新聞後無法放鬆彷身歷其境 中醫教按2穴位沖1茶飲即時寧心安神

▲ 有市民追看新聞後無法放鬆彷身歷其境 中醫師胡凱淋教按2穴位沖1茶飲即時寧心安神。

「碎屍案」近日鬧得滿城風雨，大家每天都在討論案件的細節。其實，調查到的細節越多，傳媒對案情的來龍去脈描寫得越細緻，普遍市民在腦海裡構建出的兇案畫面就愈真實愈「身歷其境」，針對這種狀態，即使表面上並沒有直接令到我們跌入負面情緒的旋渦之中，卻隱隱在心中埋下一絲絲情緒陷阱。



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在中醫角度來說，情緒會影響身體氣的流動，出現不同的身體症狀。



如果比喻「氣」為「一架火車」，「經絡」為「火車軌」，「穴位」為「車站」：情緒所影響到嘅，足以令到火車「飛站」、「逆行」、「出軌」、「撞車」、甚至「成卡消失」… 一連串的身心症如頭暈，疲勞，失眠或嗜睡，食欲下降，便秘或腹瀉等等，亦會相繼出現。可見情緒影響到身體可大可少。

現在為大家介紹幾招，可以稍為紓緩一下不安的感覺。

一、憤怒時捽食指、憂慮時捽母指、恐懼時捉實尾指。手指尖都有穴位，捽按不同穴位，可以對應相關臟腑，改善氣的流動，減低因為情緒影響到身體逆亂之氣。另阱，這個亦是「NLP心錨」，將一種安撫情緒同身體某個部位建立起連結，以後只要觸壓相關部位，就可以回溯到相關安撫情緒。

二、甘麥大棗茶。炙甘草、小麥、大棗各5g、熱水泡茶，具有寧心安神作用。多飲用，有助紓緩鬱悶情緒，此方亦為治療婦人臟躁首方，對於女士更年期脾氣難控制，亦適宜飲用。

三、按壓合谷、太衝穴。兩者同用名為「開四關」，開四關就如扭開排氣閥門，將身體谷住谷住多餘的氣排走，情緒會令氣鬱結，適當疏泄排氣，有助減低鬱結情緒。

當然，有需要時應尋求專業人士協助，切忌死忍。

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責任編輯:許珞珩