【小科學家】培養興趣不停在唐宋元明清 天才教室激發好奇心培養未來領袖

▲ 天才教室的理念是培養未來科學家。

很多父母或許覺得別人家的子女總是特別優秀，但有沒有想過是育兒方法未必適合子女呢？天才教室主席及總校長馬驫(Kenneth) 認為，教育不是孩子一個人的事，家長的教育理念足以影響子女一生的命運，他期望透過分享能讓家長能在混沌的教育理念中，找回根本的核心價值。

天才教室的理念是每位小孩子都能夠成為科學家。馬校長強調，培育子女成才不可麻木跟風，當99.99%家長將子女在小學階段的學習時間塞滿琴棋書畫的時候，天才教室的家長把科學電腦投資理財的教育放在首位，甚至有家長在聽完天才教室的教育理念及詳細的課程介紹後，形容「在天才教室上課是有遠見的投資。」

▲ 天才教室重視科學知識的學習，是來自猶太人的優良傳統。

投資子女的核心教育

過去數千年來，華人在任何時代靠著勤勞都能生存，但是現代的家長對孩子的未來更看重的是創造財富，為自己的夢想而活，因此家長們非常願意花錢在對孩子的核心教育上，尤其是香港的家長，花錢在子女教育上是當今世界之最。馬校長表示，「有家長會花100萬以上去培養子女學習鋼琴學到8級，但是，我們的孩子是生在盛唐的琴棋書畫的年代？還是科學科技金融的年代？孰輕孰重？」

正因為生活在科學科技金融的年代，社會需要邏輯思維能力強、勇敢和創新的人，天才教室相信孩子應該從小學階段開始，全面系統地學習科學電腦投資理財，以適應當今世代最激烈的人才競爭，「既然花錢是為了給最好的給孩子，那麽就給子女提供最具競爭力的學習。」

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受猶太人學習啟發

天才教室重視科學知識的學習，其中為幼兒園及小學初高中生研發的系統性和全面性學習科學的啟發，是來自於猶太人的優良傳統。馬校長指，世界上獲得諾貝爾獎的科學家中有17%是猶太人，很多學者包括愛恩斯坦、兩次改變了世界的偉人尼爾斯‧波爾、「核和平之父」西拉德、「原子彈之父」奧本海默、「氫彈之父」特勒、天才物理學家費曼、吞噬細胞的權威梅契尼科夫、「控制論之父」維納、「世界語之父」柴門霍夫等，以及美國矽谷很多巨人都是猶太人。

馬校長續稱，天才教室的電腦課程就是按照微軟創始人，facebook創始人，Google創始人如何從小學電腦科技的方法，設計系統電腦課程。猶太經濟學家同樣也不乏其人，大衛‧李嘉圖、薩繆爾森、阿瑟‧伯恩斯、海爾‧布隆納、西蒙等。他們所探討的經濟學課題從商業循環到投入產出分析，從微視經濟學到巨視經濟學，範圍甚廣。 馬校長解釋，猶太人中有這麽多出類拔萃的佼佼者，和猶太人善於從小學習基礎的經濟學，會計學，商業學，投資理財是分不開的。天才教室為6歲小朋友到初中生研發的投資理財經濟學、會計學、商業學和金融科技學，遠勝猶太人的家庭理財教育。

做實驗激發好奇心

要啟發孩子的潛能，必須要重視思考。天才教室認為思考是求得知識的開始，在課程的設計上，老師除了在課堂上鼓勵孩子提出問題，更透過實驗和動手來激發孩子天然的好奇心，達到高效學習。

學習不應該碎片化，天才教室的課程是環環相扣。馬校長指，「有家長問為什麽其他機構的課都是最多一個小時，而天才教室的課是兩個小時？結果他們孩子放學後根本不想離開，因為課程是用快樂學習作引子，培養了孩子高度的專注力。」

▲ 老師會耐心引導學生提問問題。

課程透過實驗和動手，孩子從小把學習知識、鑽研學問養成個人習慣，孩子獲得的成果不僅是比同年齡的孩子超早理解物理、生物、化學，愛上科學電腦投資理財，而且是「搶不掉而又可以隨身帶走的資產」。

透過系統的課程，天才教室相信可以從小讓孩子全面學會理科、電腦、經濟學、會計學、商業學、投資理財、金融科技等等範疇，具備成為改變未來世界的領袖特質。

孩子最強學習時機

或許有人會問，真的每個孩子都能成為科學家嗎？馬校長指，每個人都有與生俱來的創造力，更多的孩子只是因為錯過了在好奇心最強的時候學習知識的機會，而讓這種才能荒廢掉了，因此天才教室的課程是打破現有的狀態，讓孩子在學習中找出能把自己的知識引導到深處的東西。

馬校長更透露，天才教室花了4億研發課程，實驗室以及實驗所用的教材和消耗品價值5,000萬。「好的課程從來都不便宜，想用低價格換來高價值是太天真，而想用低價格來蒙騙家長，短時間可以，長時間絕對不可能。」

▲ 天才教室的教學設備非常先進。

他最後表示，知識本身並不能使人快樂，但孩子養成了快樂學習的習慣，這種習慣使孩子可以更快，更有效地學習其他新的知識，要相信每個孩子都是優秀的。

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