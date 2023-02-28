【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳子女讀大埔及屯門國際學校　每年學費20萬港元

▲ 碎屍案受害人蔡天鳳，有兩名子女分別就讀屯門及大埔的國際學校。

近日爆出驚人案情的蔡天鳳碎屍案，震驚全港，尤其案中受害人是兩位年幼孩童的母親，兩名幼童日後更可能需要面對複雜家庭背景，也令不少父母心痛。

受害者家境豐裕，據指求學時期就讀於國際學校，兩名孩子同樣分別就讀於本港兩所著名國際學校，為大埔墨爾文國際學校及哈羅香港國際學校。

大埔墨爾文國際學校

大埔墨爾文國際學校位於大埔白石角，2018年開校，屬一條龍學校，涵蓋幼兒部、小學及中學部，學制由Y1至Y13。學校佔地偌大，校舍樓高 7 層，樓面面積達高26,000平方米。各項活動設施亦別具規模，如樓高 3 層的開放式圖書館、位於天台的空中足球場、標準室內25米暖水泳池，以及室內多功能體育館，當中包括標準籃球場、羽毛球場、排球場。

英國墨爾文學校創辦於1865年，以創新教育聞名，是英國最早提供IB課程及讓學生親身實踐科學的學校之一，香港分校與英國母校同樣，推行IB課程，着重科學、科技、工程及數學之餘，更將中文定為必修課，以普通話上課。

▲ 香港墨爾文國際學校

香港墨爾文國際學校在英國墨爾文學校有預留學位，學生若符合英國墨爾文學校的入學要求，可往當地升學。學校每年學費由$178,010至$202,480，而據學校網頁上公布的最新年度手續費（ Capital Levy）則為$42,000。

▲ 香港墨爾文國際學校

哈羅香港國際學校

哈羅香港國際學校是哈羅公學在香港開設的分校，為全球第四間，校舍位於屯門掃管笏，於2012年開校，為香港第一所寄宿制國際學校，同樣為一條龍學校，設幼兒及中小學部。

源自英國的哈羅公學創辦於 1572 年，歷史悠久，是英國精英份子搖籃，畢業生不乏首相級政治人物，如前首相邱吉爾。

哈羅香港國際學校屬於傳統英制學校，提供傳統英國哈羅公學的教育體驗，如小學年度就會提供各種學科選修，包括中文、英文、數學、科學、體育、地理、音樂、歷史、藝術及語言。由哈羅香港國際學校的課程與英國傳統課程類似，功課上會較為繁忙，且英語難度甚高。惟學校亦鼓勵學生多元發展，活動種類豐富且新穎，如參觀熱帶雨林的學校旅行、非洲鼓活動、中國皮影戲興趣班等。

▲ 哈羅香港國際學校

學校每年學費由$155,921至$212,023，若家長未有購買學校債券，則需支付年度手續費（ Capital Levy），最新年度費用為$60,000。

記者：王嵐