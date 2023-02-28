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【台情侶遊港】男友唔知醒去迪士尼　20歲女友暴怒剃鬚刀割傷男友再自殘

健康 13:19 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

一對台灣情侶來港旅行發生爭執。（資料圖）

一對台灣情侶來港旅行，疑因28歲男友睡過龍「唔知醒」，錯過前往迪士尼樂園遊玩，令20歲曾姓女友暴怒。曾女繼而在爭執期間，以剃鬚刀割傷男友背部，並用利器自殘，事後兩人一併送院。警方現正調查事件。

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案發現場是旺角太子道西193號帝京酒店，酒店職員在今日凌晨約4時報案，表示有住客企圖尋死。警方及救援人員接報到場，發現一名28歲徐姓男子以及20歲曾姓女子均有受傷，其後一同二人送往廣華醫院接受治理。

據了解，男子及女子均為台灣人。男方在27日疑因睡得太長，「唔知醒」未能陪同女友前往香港迪士尼樂園遊玩，令女方感不滿，起爭執「冷戰」後，晚上二人各自出外用膳。

而女方飲酒後返回酒店，雙方再起爭執。女方怒火中燒，隨手拿起剃鬚刀揮舞。男友閃避不及，手、背多處被割出約3至5厘米長傷口。女方情緒激動，一度持眉刀𠝹手，最終酒店職員被驚動報警。

警方經調查後，列傷人及企圖自殺案，以涉嫌傷人拘捕曾姓女子，案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

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責任編輯：羅嘉欣

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