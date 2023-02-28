【廉政狙擊】港姐演性虐戲被綁到滿身麻繩印　陳楨怡為揣摩角色睇虐打片【多圖】

▲ 陳楨怡狂睇虐待片揣摩驚恐情緒。

TVB劇集《廉政狙擊》上周首播，港姐出身的陳楨怡（Celina）有份參演，劇中飾演王浩信線人的女兒。

當中陳楨怡上演一幕被高鈞賢綁起性虐的戲份，意識相當大膽，原來拍攝時被綁足一小時，為了投入遭SM的驚恐情緒，開拍前陳楨怡狂睇SM片「做功課」。

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▲ 雪雪與「女同學」閒聊期間，發現自己誤墮賣淫圈套。

昨晚播映的（2月27日）一集，王浩信飾演的韋Sir帶領手下調查酒店賣淫案，韋Sir受線人臨終前所託照顧的女兒莊慕雪（陳楨怡Celina飾）亦因信錯人捲入其中。

當雪雪得悉自己身陷險境，即向韋sir發短訊求救，最終韋sir靠門縫下的光源尋獲雪雪，可惜雪雪已慘遭狼爪，送往醫院後受驚至不似人形，並因留有陰影情緒失控崩潰。

捆綁專家現場輔助拍攝

由於雪雪被卓日升（高鈞賢飾）SM一幕極盡視覺震撼，在網絡引來不少迴響。

陳楨怡受訪時透露拍攝過程相當專業，劇組更找來「捆綁專家」在現場輔助拍攝：「其實每個結喺邊個位都好講究，我個姿勢喺對手綁喺後面然後要單腳企，再成個人凌空吊喺支架上面，包括頭髮都要綁埋喺繩上面，變相個頭其實郁唔到。」

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由於身上繩結綁得好緊，基本上陳楨怡是郁不到，她說：「只能間中Hold住落地面休息，綁完皮膚係會有好深嘅麻繩印。導演佢好好，每隔15分鐘都會問我Ok唔Ok。」

被凌空吊了1小時的陳楨怡又指，拍攝最考驗平衡力：「因為雙手被綁住咗，又要離地吊起，重心好易向前傾，咁就好易會扯到啲頭髮。」

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睇虐打戲攞靈感

而為將角色驚恐狀態演繹到位，陳楨怡之前做不少功課：「我自己睇咗好多恐怖片或者虐打題材嘅戲攞靈感，睇吓人哋點樣去表達好驚嘅情緒。同埋要熟讀劇本，我喺屋企基本上長時間拎住劇本，因為現場會緊張、會扣分，所以要好熟對白。」

談到首次拍劇即與視帝王浩信對戲，陳楨怡坦言緊張，並謂了解角色後確實有感到壓力：「因為我之前冇拍劇經驗，同埋個角色都有難度，因為佢有好多情緒，又特別多喊戲，我本身又唔係咁易喊嘅人。」

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另外高鈞賢透露飾演的二世祖確實有點非一般，雖然性格有缺憾又「有啲衰」，但其實單純又易呃，並渴望得到父親認同。

他直認當看到劇本上有SM場口時，確實「唔知點」：「但接咗角色就要完全投入，事前都會就場口同對手做溝通，嗰晚Celina好辛苦，因為綁住咗成晚，又要通宵咁拍。其實我一直都想做啲自己未接觸過嘅角色，今次另一個特別嘅地方，係終於第一次同吳卓羲合作拍劇。」

對於角色在內地獲封「傻白甜」，Matthew笑言：「我都有設計過啲造型，希望靚仔啲，始終香港先生嚟架嘛，哈哈。」

曾跟單立文胡蓓蔚學唱歌

至於四位主角洛子峰（黃宗澤飾）、以凡（吳卓羲飾）、韋Sir及家晴（黃智雯飾）的友誼之歌《友共情》在網絡引起不少迴響，有不少人大讚Mandy歌聲動聽。

▲ Mandy演繹譚嘉儀《Can You Hear》充滿感情，網民大讚唱功有驚喜。

昨晚一集，Mandy於劇中表演街頭busking，並深情演繹了譚嘉儀《Can You Hear》（《白色強人》插曲），不但聲線甜美，而且充滿感情。

其實Mandy一直很喜歡唱歌，但因為數年前公開獻唱後被批評唱功差，後來Mandy跟單立文及胡蓓蔚兩公婆學唱歌後唱歌進步不少，是次在《廉政》中一展歌喉亦屢獲好評，獲讚有驚喜：「之前都唔知佢唱到兩嘴，又幾好聽。」

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