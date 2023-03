【兩性關係】被太太抱怨性愛次數降低 港男委屈：太太在性上不作主動

▲ 為做愛而做愛的夫妻,往往不能享受性生活的樂趣。

為做愛而做愛的夫妻,往往不能享受性生活的樂趣。

「過去大半年,我覺得他在性生活的表現跟以前不同,要求的次數明顯比以往減少。以前他每星期都會提出做愛,近半年,試過一個月也沒有做愛的要求。」已婚3年的她說。

她跟很多女士一樣,當丈夫的性要求突然減低,多是憂慮他健康出問題,又或是懷疑雙方感情存暗湧,最擔心他在外偷食。

「我們的感情關係和相處一向不錯,唯獨在性生活上有點……」丈夫欲言又止。「性生活上我從來沒有拒絕過你,你有需要時,我都有畀你。」他未講完,她已急不及待回答。

她認為男人對性會看得較重要,所以一直以來她在性生活上都盡量滿足對方;他想要,自己都會給,就是為了避免婚姻出問題,但想不到即使自己盡了責任,雙方關係仍出現距離,所以她的內心着實有點焦急。

最新影片推介:

「是,你從來沒有拒絕,但在我們的性生活裏,好像只是我有需要,而你就……」他將到嘴邊的話吞回肚裏。

「男人除了自己有性需要,有時還希望自己會被需要,不只是自己想要,還希望女伴想要,因此也期望女伴在性愛上作主動。主動,意味着做愛不是一種回應的責任,而是內心渴望親近對方。」我嘗試推敲他的想法,他用力點頭,認同性生活不應只是「一個要、一個給」,而是大家同時有give有take。

「這種單向的性生活,感覺有點像看AV和自慰,由開始做到做完,像是自己一個人的事。」他期盼的性愛,不只是做,還希望有「愛與被愛」的連繫。「做咗」與「做好」,前者是任務,後者是體會。

由他的欲言又止到表達內心之言,這對小夫妻開始討論「性交」與「做愛」的分別,雙方像共同走了一段Learn to make love and learn to love的路。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」,更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

全文刊於《晴報》,原題為非「一個要一個給」 性生活要有give有take