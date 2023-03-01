【兩性關係】被太太抱怨性愛次數降低 港男委屈：太太在性上不作主動

▲ 為做愛而做愛的夫妻，往往不能享受性生活的樂趣。

為做愛而做愛的夫妻，往往不能享受性生活的樂趣。

「過去大半年，我覺得他在性生活的表現跟以前不同，要求的次數明顯比以往減少。以前他每星期都會提出做愛，近半年，試過一個月也沒有做愛的要求。」已婚3年的她說。

她跟很多女士一樣，當丈夫的性要求突然減低，多是憂慮他健康出問題，又或是懷疑雙方感情存暗湧，最擔心他在外偷食。

「我們的感情關係和相處一向不錯，唯獨在性生活上有點……」丈夫欲言又止。「性生活上我從來沒有拒絕過你，你有需要時，我都有畀你。」他未講完，她已急不及待回答。

她認為男人對性會看得較重要，所以一直以來她在性生活上都盡量滿足對方；他想要，自己都會給，就是為了避免婚姻出問題，但想不到即使自己盡了責任，雙方關係仍出現距離，所以她的內心着實有點焦急。

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「是，你從來沒有拒絕，但在我們的性生活裏，好像只是我有需要，而你就……」他將到嘴邊的話吞回肚裏。

「男人除了自己有性需要，有時還希望自己會被需要，不只是自己想要，還希望女伴想要，因此也期望女伴在性愛上作主動。主動，意味着做愛不是一種回應的責任，而是內心渴望親近對方。」我嘗試推敲他的想法，他用力點頭，認同性生活不應只是「一個要、一個給」，而是大家同時有give有take。

「這種單向的性生活，感覺有點像看AV和自慰，由開始做到做完，像是自己一個人的事。」他期盼的性愛，不只是做，還希望有「愛與被愛」的連繫。「做咗」與「做好」，前者是任務，後者是體會。

由他的欲言又止到表達內心之言，這對小夫妻開始討論「性交」與「做愛」的分別，雙方像共同走了一段Learn to make love and learn to love的路。

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全文刊於《晴報》，原題為非「一個要一個給」 性生活要有give有take