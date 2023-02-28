【阿彌陀佛】慈山寺3月31日起一連7日　啟建「清明孝親梁皇法會2023」【附法會詳情】

▲ 慈山寺3月31日起一連7日，啟建「清明孝親梁皇法會2023」

近年地震頻繁，海難相續，戰事不絕，慈山寺將於農曆二月初十起，即3月31日起，一連7日，啟建「清明孝親梁皇法會2023」，頂禮《慈悲梁皇寶懺》，供眾懺悔滅罪，悉知善惡，斷疑生信，反思逆緣中所欠奉之因緣條件，破除阻礙。

日期及時間：

頂禮《慈悲梁皇寶懺》／圓滿送聖*

3月31日（星期五）：09:00至16:30

4月1日（星期六）：09:15至16:30

4月2日（星期日）：09:15至16:30

4月3日（星期一) ：09:15至16:30

4月4日（星期二) ：09:15至16:30

4月5日（星期三）：09:15至14:40

4月6日（星期四）：09:15至16:30*

普利十方瑜伽燄口

4月5日 (星期三)：16:30至21:00

地點︰慈山寺

語言: 粵語 / 普通話

詳情：www.tszshan.org/chingming23

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記者：鄧凱文