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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【阿彌陀佛】慈山寺3月31日起一連7日　啟建「清明孝親梁皇法會2023」【附法會詳情】

社會 13:32 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

慈山寺3月31日起一連7日，啟建「清明孝親梁皇法會2023」

近年地震頻繁，海難相續，戰事不絕，慈山寺將於農曆二月初十起，即3月31日起，一連7日，啟建「清明孝親梁皇法會2023」，頂禮《慈悲梁皇寶懺》，供眾懺悔滅罪，悉知善惡，斷疑生信，反思逆緣中所欠奉之因緣條件，破除阻礙。

日期及時間：

頂禮《慈悲梁皇寶懺》／圓滿送聖*

  • 3月31日（星期五）：09:00至16:30
  • 4月1日（星期六）：09:15至16:30
  • 4月2日（星期日）：09:15至16:30
  • 4月3日（星期一) ：09:15至16:30
  • 4月4日（星期二) ：09:15至16:30
  • 4月5日（星期三）：09:15至14:40
  • 4月6日（星期四）：09:15至16:30*

普利十方瑜伽燄口

  • 4月5日 (星期三)：16:30至21:00

地點︰慈山寺

語言: 粵語 / 普通話

詳情：www.tszshan.org/chingming23

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：鄧凱文

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