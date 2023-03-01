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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
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【網絡熱話】大陸團客入侵土瓜灣　戴紅帽企街立食兩餸飯

社會 11:56 2023/03/01

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

（fb圖片）

隨著內地與本港通關，春運過後陸續有內地團訪港，其中日前午飯時間，在土瓜灣落山道一帶，有大批網民拍到照片，並放上fb，見到數十名頭戴紅帽的內地人，在街頭吃午餐。

（To Kwa Wan 土瓜灣之友fb）

細看之下，這群內地團客竟然在附近的兩餸飯店買飯，然後站在街頭開餐，連一張枱也沒有。他們全部站在落山道行人路進食，也未見在場有領隊指揮或作出安排。

據旅遊業界人士透露，部分以往營運內地團團餐的酒家，疫情過後仍未復常，不少酒樓已經倒閉，或令部分低價內地團的賓客，要流落街頭午餐。他形容情況絕不理想，影響市民生活之後，也讓旅客對香港形象大打折扣，接待旅行社有責任妥善作出午膳安排。

網民對於有內地客在街頭午餐，反應兩極：

旅行社問題，明顯被人賣豬仔

旅行團無堂食，變成日風立食

掃街旅行團，香港特色文化

咁窮，點落嚟振興香港經濟呀？

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責任編輯：TOPick港聞組

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