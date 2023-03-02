【最劣飛機餐】男子搭商務艙早餐選擇素食 網上發文寸爆得條蕉︰ 看起來像點心

如果飛機餐得一條香蕉，還要坐商務艙，應該大部份乘客都會不滿意吧！近日有一名印尼乘客查理（Kris_Chari）乘搭日本航空的商務客位，由雅加達飛往東京，上機前他預訂了素食餐點，豈料飛機早餐只有一條香蕉及一雙筷子，令他十分不滿，事後他在航空論壇Flyer Talk發文嘲諷︰「看起來比較像點心，而不是一份早餐。」

綜合外媒報道，網友查理近日在Flyer Talk發文，分享他從雅加達飛往東京時的機上經歷。他說當日乘搭日本航空的商務艙，在飛機起飛前，日航的空姐特別走到查理座位，確認他點的是一份素食餐，並告訴他將會是一份香蕉。查理說當時他誤會了空姐的意思，以為空姐說早餐內有一條香蕉。

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他發文時指︰「沒想到飛機起飛後，空姐居然用盤子端來一條香蕉和一杯氣泡飲料，我初時還沒覺得奇怪，只以為這是道平淡無奇的開胃菜，但沒想到這就是我全部的早餐」。查理寸爆話，「這是一根很好的香蕉，它甚至是我近期吃過最好的香蕉之一，但它看起來比較像點心，而不是一份早餐。」

▲ 查理抱怨商務艙早餐得一條蕉。

他更說，不明白空姐為何要在香蕉旁附上一雙筷子，難度用筷子吃香蕉？查理續說，食完早餐不久，空姐就派發午餐。他指午餐較豐盛，但整盤意大利粉都淡如無味，令他十分不滿︰

在離開雅加達蘇加諾哈達國際機場（CGK）的飛機上用餐，餐點都這麼平庸嗎？

查理在文中抱怨，他過去在日航其他航班食飛機餐的經驗也不太好，但這次的香蕉實在讓他覺得太敷衍。不過有網友卻反指查理當天搭乘的JL720航機，是清晨6時35分起飛，所以航班起飛後應該沒有正式早餐提供，而那條香蕉應該只是給乘客充飢的小點心而己。

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