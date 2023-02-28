【疫苗研究】港大藥劑學系：多重疾病市民接種3針疫苗死亡率較2針減9成

▲ 港大藥劑學系發表疫苗對Omicron變異株效用研究。(林宇翔攝)

港大藥理及藥劑學系首次運用醫管局臨床醫療系統及衛生署所有疫苗接種紀錄，以評估新冠疫苗於去年第一季Omicron變異株流行期間的效用。團隊發現多於一種疾病的市民，接種3針的死亡率較接種兩針減少超過9成。不過接種1針及2針對降低住院及死亡的效用分別不大。

團隊以醫管局臨床醫療系統及衛生署所有疫苗接種紀錄，為去年第一季Omicron爆發進行大數據分析。團隊發現，65歲以上長者接種第一針科興及復必泰減少死亡及嚴重併發症的有效率分別達4成1以及7成3，已接種的針數愈多，保護強度愈強。65歲以上長者接種3針復必泰、或者接種兩針科興後「溝針」減少死亡及嚴重併發症的有效率均達9成以上。只接種3針科興人士減少死亡有效率達9成5，減少嚴重併發症有效率則為8成8。

多病共存患者接種3針死亡率較兩針減9成

團隊亦就患有癌症、肝炎及糖尿病的多病共存患者作研究。發現這些人士接種3針的死亡率較接種兩針減少超過9成。不過接種1針及兩針對降低住院及死亡的效用分別不大。

港大藥理及藥劑學系研究助理教授黎子駿表示，研究並未包括第五波中離世的患者，提醒確診可引致嚴重的併發症，與疫苗可控、非常罕有的不良反應不可同日而語。

研究証明有足夠免疫屏障 可以放寬口罩令

藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，這是首次以中國人為對象的復必泰大型研究。他表示，研究發現定時接種加強針，可以減少感染、重症及死亡率。被問到日後接種疫苗的路線圖。黃志基指，疫苗的抗體時間於6-9個月失效，市民有必要定期打加強針，至於年齡層及間距要待專家再商討。

黃志基表示，港大會持續追蹤未來疫苗數據、未來會就二價疫苗、兒童及孕婦等疫苗接種後數據、以及長新冠等情況作研究，相信隨大數據庫建立亦能用於未來新流行病。

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記者：陳展棋