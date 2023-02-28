【殺害情婦】證券公司前董事涉誤殺情婦後棄屍　今被判囚9年半

▲ 陳文深昨（27日）於高院被裁定因受挑釁而誤殺罪成，今（28日）被判囚9年半。（資料圖片）

已婚證券公司前董事涉於2011年殺害33歲情婦後棄屍，死者兄長報警尋人後，警方憑閉路電視片段揭發前董事曾多次進出情婦所住大廈，搬走大尼龍袋及駕車往將軍澳棄掉，並召裝修工清空及裝修單位，最終揭發情婦於單位內被殺，警方一直未能尋回死者屍首，為首宗「無屍、無招認及無法證」案件。前董事被裁定謀殺罪脫，因受挑釁而誤殺罪成，今（28日）被判囚9年半。被告已被扣押9年，仍須服刑約1個月才可獲釋。

法官於判刑後以廣東話向被告說，留意到他作供宣誓時手握聖經，法官特別引述兩段聖經經文，約翰一書第1章9節「我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義」。

另一段經文為羅馬書第7章「因為我所做的，我自己不明白；我所願意的，我並不做；我所恨惡的，我倒去做。 若我所做的，是我所不願意的，我就應承律法是善的。 ⋯⋯我所願意的善，我反不做；我所不願意的惡，我若我去做所不願意做的，就不是我做的，乃是住在我裡頭的罪做的，我覺得有個律，就是我願意為善的時候，便有惡與我同在」。

被告陳文深（49歲），案發時為證券公司董事，否認於2011年10月6日謀殺女子秦嘉儀（33歲）。被告自 2014年3月被捕後扣押至今達9年。代表律師表示，基於被告已被還押9年，要求即時獲釋。



被告於2015年8月及2017年12月，兩次於高院經審訊後均被裁定謀殺罪成囚終身，及後上訴得直發還重審，於今年2月展開第3次審訊。被告於首次審訊時否認曾殺害死者，至第2次審訊時，被告稱提出分手後，遭死者不斷暴打，兩人糾纏間，被告將她壓死。



至今次聆訊時，被告於庭上自辯時稱，他向死者提出分手後，死者不斷以粗言辱罵，被告稱當時感到十分嬲怒，為令對方收聲而用手大力按其口臉，發現殺害了死者，之後所作之行為均是見步行步。被告稱因感到羞恥，不敢向他人提及因失控而做出可怕事。

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記者：林育慧