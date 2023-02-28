【復常之路】食肆集團明起推一連3日晚市優惠　慶祝撤口罩令【附優惠詳情】

▲ 食肆集團明起推一連3日晚市優惠，慶祝撤消口罩令

本港明（3月1日）全面取消口罩令，社會正式復常。叙福樓集團主席黃傑龍於社交媒體上表示，明起一連3日推晚市「復常優惠」，以不同主題慶祝毋須再強制佩戴口罩。

優惠詳情如下：

主題1：因長期戴口罩，要為皮膚打打氣

品牌: 牛角 及 温野菜 推廣詳情: 惠顧滿500元或以上送INGRID MILLET「極速水漾嫩滑療程」（價格$880) 每位生啤一杯



主題2: 終於唔洗戴口罩，可以笑「蝦蝦」

品牌: 牛角次男坊 推廣詳情: 惠顧滿$80或以上送「炸釀海老」一客



品牌: 永華日常

品牌: 和平飯店 推廣詳情: 惠顧鮮蝦雲吞麵(大)送冷/熱飲品



推廣詳情: 優惠價享用$168乾燒大蝦 (正價$228)

品牌: 牛角Buffet 推廣詳情: 惠顧全日放題LV4送「蒜蓉牛油虎蝦」(每位一客)

品牌: 牛角放題店 推廣詳情: 惠顧全日放題C送「蒜蓉牛油虎蝦」(每位一客)



主題3：終於唔洗戴口罩，盡情吃喝

品牌: 牛涮鍋 推廣詳情: 惠顧極上牛頸脊或以上價值之晚市火鍋放題，第4位只需$1 (日本九州黑毛和牛肩脊&海鮮放題除外)

品牌：Mou Mou Motto 推廣詳情: 惠顧安格斯牛小排或以上價值之晚市火鍋放題，第4位只需$1 (日本九州黑毛和牛肩脊&海鮮放題除外)

品牌: 好呷 推廣詳情: 惠顧全日火鍋吃到飽，加 $1即可享台灣啤酒1罐 （每位計）



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記者：鄧凱文