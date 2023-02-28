【夫妻之道】楊偉誠願望打造國際級戲曲中心　感激太太張德蘭支持粵劇夢

▲ 戲曲中心顧問小組主席的楊偉誠博士，願景打造殿堂級戲曲場地。

2019年正式啟用的西九文化區戲曲中心，成為不少表演項目的熱門場地，包括最近掀起撲飛熱潮的黃子華林海峰舞台劇《愛我別走》。現任西九文化管理局戲曲中心顧問小組主席的楊偉誠博士，願景是把戲曲中心打造成備受世界認同的殿堂級場地，今年5月舉行的「第三屆兒童及青少年粵劇折子戲公開大賽」，更是計劃培養本地粵劇界明日之星。

已辦去第三屆的兒童及青少年粵劇折子戲公開大賽，今年邀來藝人黎諾懿、廖碧兒、陳美齡任推廣大使，宣揚大會以發掘具潛質的粵劇人才及弘揚中國傳統藝術文化的理念，比賽將分為兒童組和青少年組兩組，4月將在戲曲中心排練室舉行初賽，而決賽則安排在5底在TVB舉行。

▲ 楊偉誠現任藝發局副主席及戲曲中心顧問小組主席等多個公職，願景是推動香港的文化藝術產業。(攝影：二寶）

新一份施政報告中提出創立「文化委員會」，而戲曲中心顧問小組主席楊偉誠亦成為委員之一，一向熱愛文化藝術的楊博士，便希望藉此次機會，更能跟不同文化藝術領域的業界或機構精英合作，推動本地的文化產業商機。

宏願建世界級戲曲中心

熱愛粵劇的楊偉誠，曾任「粵劇發展基金顧問委員會主席」，現同時兼任藝發局副主席及戲曲中心的職責，多年來都以推動粵劇發展作為己任。現時楊博士正計劃加強戲曲中心的多個項目及設施，包括邀請各地特別的戲曲到戲曲中心演出及獲獎的演員流、舉辦文化論壇、建立戲曲科技實驗中心等，其在任使命是打造戲曲中心成為國內與國外的殿堂級戲曲場地。

楊偉誠表示：「香港的粵劇是世界非物質文化遺產，無論唱、做、唸、打，鑼鼓的結合都是獨一無二，備受中外歡迎。要推廣這項偉大的藝術，未來必須推動創作更多創意項目，如一些演出時間掌握在兩小時半的新編粵劇，可以吸引上班族欣賞。另外，亦要優化台、燈、聲的制作，把水平向國際接軌，務求每個演出都有英文字幕及劇情簡介，吸引外國人及遊客。同時須多作對外交流，包括中國不同城市以至世界各地，推廣粵劇文化。」

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把粵藝文化帶入校園

至於籌辦兒童及青少年粵劇折子戲公開大賽，更是有推廣兒童粵劇發展的願景。「 要推動香港戲曲文化的發展，必須培養更多年青演員，避免出現斷層的現象。」

楊偉誠解說：「而推廣兒童粵劇是一個非常重要的使命，既可以培育未來粵劇接班人，更能擴大觀眾的數量。主辦一個以兒童及青少年為對象的粵劇大賽， 正是希望藉此提高青少年對粵劇的興趣，既能發掘具潛質的粵劇人材，而通過學習粵劇，亦可培養青少年積極和正面的人生態度，同時吸引更多市民關注意兒童粵劇，了解粵劇的發展空間，增取家長的認同及支持兒童學習粵劇。」

楊偉誠本身愛看粵劇，更喜歡由小朋友演出的粵劇。「無論我有多疲倦，甚至心情欠佳，只要看到兒童或青少年的粵劇演出，總會很開心。」他指現時坊間雖有不少學校擁有粵劇學習班，但數目仍有很大的進步空間，故會努力推動把粵藝文化帶入校園，弘揚中國傳統藝術文化。

▲ 楊偉誠夫婦一同在戲曲中心欣賞黃子華林海峰主演的《愛我別走》。（取自Facebook）

４L生活哲學

楊偉誠身兼多項公職，同時要平衡工作、家庭及生活，自有一套時間管理學問，他分享：「全方位規劃生活，便要有適當的時間分配，自己就秉持四成時間為事業、三成時間為家庭，另外三成時間則投放在社會服務。」

他亦揚言自身有一個「４L生活哲學，得以積極享受人生。「包括To Live，享受一個精采、豐盛，平衡的人生。To Learn，培養及優化自己對人、事物、社會、科技的發展的追求，終身學習。To Love，要懂得感恩、深愛和珍惜眼前人、事業及每個機遇。最後，To Leave a Legacy，為自己的人生留下豐盛的足印。」

楊偉誠太太為資深歌手張德蘭，夫妻結婚多年，恩愛度有增無減，由於二人興趣一致，同樣熱愛藝術文化，因此無論在公在私，都能互相扶持。楊博士亦感恩有這位好太太一直的支持。「我們的嗜好很相似及多樣化，有靜有動，包括：享受美食、看電影、閱讀、健身、練氣功、打高爾夫球、槍械射擊、旅行等，同時也喜歡關心社會，故常會結伴參予公益事務，自己本身有性急及脾氣不好的缺點，而她卻很遷就我，漸漸把我改善了，故真的很感恩。」

常說成功男士背後一定有位賢內助，楊偉誠正好體現「To Love」這個生活哲理。

記者：陳家昌