【臨別贈言】生於大時代見證社會變遷 東九匯基校長祝福中六畢業生幸福快樂

▲ 有人慨歎我們生不逢時，我卻感恩我們生於大時代。

「祝你幸福快樂」是我在你們最後一次團契聚會的分享主題，也是分別前給你們的祝福。我們這一代人經歷過2019年的社會運動、2020開始連續三年的新冠疫情，好不容易才剛踏上復常之路；世界時局多變，這段時間還有俄烏戰事、土耳其地震。有人慨歎我們生不逢時，我卻感恩我們生於大時代，能見證社會變遷、人情冷暖、天災人禍；也挑戰我們的人生價值，讓我們思考在逆境困難當前，我們會消極逃避，還是積極面對。

過去這幾年，我們彷彿走過人生種種，練就了我們的堅毅，催促了我們成長。尤幸你們成長於滙基，這裡有愛你們的師長，陪伴你們的同學，更重要是有引領我們的上帝，我們仍可以「幸福快樂」。

天災人禍教我們學會謙虛，因我們並非能事事掌握；教我們懂得關懷，因為身邊有很多比我們更有需要的人；更叫我們「不要單顧自己的事，也要顧別人的事」，因為在地球村上生活的每一個人都是唇齒相依的。

更寶貴是，它教我們如何逆境自強，心存盼望；因無人可以保證我們在未來的日子都一帆風順，不經歷挫折，但只要相信上帝，也相信自己，就可以在黑暗中找到曙光，找到盼望。將來無論你從事哪一個行業，總要記著自己是滙基的一份子、天國的子民，所做的事都以「榮神益人」為宗旨，就可以「幸福快樂」。

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作為校長，我真的相信同學們將來都要成為教會的領袖、行業的領袖、社會的領袖、改變世界的領袖，而我對你們的期望，就是除了累積經驗和技能外，更重要的是培養個人內在生命的涵養，待人處事的態度，以及對普世價值的堅持。

我們要對人生充滿盼望，扎根於社會，對國家有情，對世界有愛，這就是我對你們所寄予的厚望。祝福你們有主同在，有「幸福快樂」的人生。

共勉！

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