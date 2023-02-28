【欠債累累】港媽追星碌爆卡層樓加按欠600萬　阿女無奈全家幫還債

▲ 有港媽追星碌爆卡，要全家幫手還債。

家家有本難念的經，有港女在網上大呻媽媽是大花筒，經常碌爆卡，更曾因追星而不工作，欠下大量卡數，爸爸幫手還債只能將層樓不斷加按，現時欠銀行已約600萬，更要大屋換細屋。已嫁人的女兒更嬲怒阿媽計劃要她一家幫手還債。

港媽追星碌爆卡

有名港女於26日（周日）在網上討論區「親子王國」發帖，標題為「我丫媽好過分」，她大呻媽媽理財有問題，自成長以來，不時都會聽到媽咪「又碌爆卡」，要爸爸執手尾處理，事主自己都幫媽媽償還過十幾萬元。此外，因為幫媽媽還錢，層樓不斷加按。

因為佢，屋企層樓加按咗唔知幾多次，日積月累依家爭銀行五六百萬，無奈要大屋換細屋，賣完依家層樓只拎得返三百萬。

最新影片︰

事主解釋本身層樓只剩四年多、五年就供完，可是期間由於媽媽為追星瘋狂碌爆卡，瞞住家人拖欠好多卡數，一發不可收拾。

主要因為佢早幾年追星追到工都唔返，跟住粒星周圍飛，講佢又唔聽，態度照舊，總之一個月都見唔到佢幾日。

層樓加按還卡數

事主曾用積蓄幫媽媽還了一次債務，可是媽媽不知錯，又再碌爆卡，爸爸更不斷加按層樓去幫還卡數，

無限loop……本身正正常常供樓的話，依家只係爭唔夠一百萬，供多四年幾就供完。

事主已嫁人，跟丈夫搬出去住，她氣憤媽媽計劃要拖累她老公一起還債供樓。媽媽換屋後，叫她跟老公返去住，她跟家姐和各自伴侶幫手供樓。

搞我搞我老豆都唔夠，要埋人哋個仔幫你還債，係咪傻咗？

大洗媽媽花掉10萬家用

除了曾代還十多萬卡數，事主一直每月俾1萬元家用，有年一次過付了十萬，當時家用入數去爸爸户口，女兒一直以為金錢在幫老兩改善生活，及後跟爸爸提起，才發現原來媽媽自己用了所有錢，多年來一直拿了爸爸的卡自己使用。

一直同屋企人講我冇俾過錢屋企，搞到我家姐勁憎我……

女兒對媽媽很心淡，以為媽媽榮升了婆婆會改變了壞習慣，「以為個孫出咗世佢已經識諗，近排先知原來佢一直冇變過」。她指出媽媽會剪了所有信用卡，但過一排又開過新的，如果跟她嘈吵就離家出走，全家給她情緒勒索，「我都唔知我老豆點解頂得佢順」。

網民留言

網民對樓主的家事深表同情，明白樓主的苦況但愛莫能助，只能安慰她，亦有網民分享類近的經歷，家人病態使錢或賭錢。有關留言點擊下圖細看︰

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責任編輯︰王明芳