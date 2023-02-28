【保護海港條例】保護海港協會反對修例　質疑政府自己「設牆綁結」

▲ 保護海港協會副主席徐嘉慎（右一）。（黃小冰攝）

政府計劃修訂《保護海港條例》（條例），保護海港協會今（28日）召開記者會，表明反對修改條例，重申現行法例並無禁止任何關乎公眾利益的項目，批評政府無就網址列舉的小型海濱改善工程提過具體計劃便指工程或因條例未能推進，是不公道的說法，並強調政府可以「今日一套，明日一套」，條例一旦修改就很危險。

發展局局長甯漢豪早前在網誌透露政府計劃修訂條例，在保持維港範圍不填海造地精神下「拆牆鬆綁」，若填海為發揮海港功能或讓市民享受海港相關設施，如登岸堤階、碼頭、行人板道等，在法例上引入一個比較簡單的機制去處理。網址又提到，在堅尼地城新海旁增設行人板道的小型海濱改善工程，以及發展土瓜灣的九龍城汽車渡輪碼頭等，因或未能證明有「凌駕性公眾需要」，而未有推展。

協會副主席徐嘉慎表示，當局無法證實有任何關乎公眾利益的工程或計劃因條例而無法落實，而網址列舉的工程或發展實際亦無提過具體方案及計畫書予公眾考慮，當局卻已指條例或不允許有關工程，說法並不公道，「條例沒有不准，是他們不提出」，質疑「牆喺邊，結喺邊？」，是政府自己「設牆綁結」，亦誤導市民。

徐嘉慎又提到，協會過去多年也一直與政府合作，對於政府提出、對公眾有利的海濱改善工程均舉手舉腳支持，重申法例未有禁止關乎公眾利益的工程，無問題也並無修改的需要，且實際越小型的工程，所需要的理據也越少。他並強調，條例是維港的命根，一旦修改會很危險，政府可以「今日一套，明日一套」，或下屆政府又有另一套，只有條例可以保護市民利益及大家的共同財產，否則政府隨時改變想法，市民亦「冇符」，呼籲市民要並大家一同發聲。

徐嘉慎又表示，是次不會與政府「打到尾」，且國安法下做事要很小心，但指若政府仍舊執意改例，條例必須寫清楚，只允許哪些改善工程，不能「掛羊頭賣狗肉」，如像之前中環灣仔繞道的填海般，明明只需填12公頃，政府卻提出要填26公頃。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰