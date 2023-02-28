【撤口罩令】口罩令3月1日起全面撤消　市民慨嘆來得太遲

▲ 政府宣布3月1日起全面撤銷口罩令。（梁偉榮攝）

行政長官李家超宣布明（3月1日）起全面撤銷口罩令，即室內室外、學校及乘坐公共交通工具均毋須戴口罩，醫院及老人院則可用行政指令要求市民佩戴口罩。有市民指，不擔心口罩令解除後會有感染風險，在室外地方不會再佩戴口罩。

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市民張小姐認為，口罩令早應取消，形容今日才公布政策只是「好過唔做」。她稱明天不會再戴口罩外出，指口罩「好影響呼吸，平時行樓梯都好辛苦」，又一早已經以布口罩取代外科口罩。張小姐在銀行工作，平日主要留在辦公室，又有自己獨立的位置，不擔心解除口罩令後會有感染風險。張小姐認為，現時大部份人都曾「中招」，亦有打針，因此不擔心確診數字會再上升。

有市民則指，會視乎情況，在人流多的地方佩戴口罩。市民鄭先生指，只會在公共交通工具佩戴口罩，室外則不會。他指，現時其他國家已不會再呈報確診數字，死亡數字亦不高，不戴口罩也沒有問題。鄭先生認為，半年前疫情緩和已經可以續步放寬口罩令，今日突然公布政策，會令市民無所適從。市民余小姐亦認為政策來得太遲，指「唔係話一定要跟邊個國家」，但較早前已經有很多國家陸續放寬口罩令，政府應該參考其他國家的做法。

市民容先生則表示，自己未感染過新冠病毒，會繼續帶口罩避免「中招」。容先生又指，現時疫情緩和，政府解除口罩令合理，但流感仍然肆虐，因此自己仍會繼續戴口罩。

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記者：吳穎嵛