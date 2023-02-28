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【旺角老店】好旺角粥麵4月易手　老闆娘：整麵手藝盼傳授接手人

社會 15:56 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

好旺角粥麵專家於旺角開業近半世紀，更多次入選米芝蓮推介。網上有傳好旺角將於3月光榮結業，今日（28日）好旺角的老闆娘稱，店方已找到人「頂讓」食店，簽約程序已完成，新老闆將於4月1日正式接手店舖。又說，他們年紀漸增，所以決定今年退休，好好休息。

老闆娘透露「頂手」後，依然有雲吞麵提供，至於餐單內容會否改變及現在員工的去向，老闆娘則表示未清楚，不過4月後依然會有雲吞麵提供，亦會將「整麵」技術教授接手人，期望可將多年的「整麵」技術繼續傳承下去，讓食客可以繼續享用熱騰騰及美味麵食。

好旺角粥麵專家於1971年開業。以竹昇麵和自家製炸醬、雲吞等聞名，中午時段有不少上班族、家庭主婦和老人家光顧。店舖的近門口的兩側各有一個開放式廚房，讓客人觀賞打麵和煮麵過程。

至於另一間老字號，旺角富記粥品經營超過50載，也不敵歲月時光，富記近日於店門外張貼告示，將於下月24日結束營業。

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記者：楊佩瑩

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