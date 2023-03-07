【正能量】8年來放棄休假做1對1陪診義工 IT爸爸不求回報：做義工已是習慣

▲ 8年來犧牲休假做1對1陪診義工，IT爸爸不求回報，感染妻兒同行。

做義工聽起來很簡單，但要堅持下來卻很難，而香港總有熱心人願意犧牲自己的私人時間，不辭勞苦、不求回報地投身於公益服務當中。由2015年開始在「愛德循環運動」進行義務工作的龐先生（Danny），8年來放棄休假時間帶患者診症，對於他來説，做義工已經成為日常「習慣」。

龐先生自小就樂於助人，2015年因接觸到「愛德循環運動」的「推輪椅訓練」和「盲人領路法」免費培訓課程，於是好奇去學習。課程結束之後會有受助者需要相關服務，龐先生便立馬去嘗試，從而開始陪診的路程。作為「愛德循環運動」的義工，任職IT行業的Danny，主要利用自己周末放假的時間帶有需要人士或長者去醫院覆診。

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做義工並不簡單

訪問當日，Danny協助需要坐輪椅的羅先生去醫院進行洗腎，他負責羅先生的陪診服務已有一年，一般是利用周六休假的時間陪同覆診。而羅先生現獨居於香港，1年前因一次嚴重病發入院後不良於行，於是開始需要陪診服務。Danny做陪診義工不是單純帶去醫院或帶回家，他會主動與羅先生聊天，關心他的日常生活和身體狀況，同時會小心翼翼地推動輪椅，在上下車的過程中亦會慢慢攙扶他。

Danny表示，做陪診義工需要守時，因為大多數受助對象都是老人家，他們早早就會準備好等待義工上門，而且有些情況如洗腎，更加不能錯過覆診時間。他憶述曾經有一次，因工作太忙忘記提前與受助者確認陪診，令受助者擔心了一整晚，害怕沒有人可以帶他去覆診，他也覺得很抱歉。

他直言，陪診其實並不是只將受助者從家帶到醫院這麽簡單，而是中間有許多細節需要注意以及照顧他們，也要將受助者的需求及時反映給機構。

從義工服務中學習

令Danny印象最深刻的是，他曾經幫助過一對盲人夫婦，主要是帶先生去覆診，「那裡完全是一間黑的屋子，原來兩夫婦都是盲人。」他說這對盲人夫婦並不是先天性的，而是後天因為做鐘錶才導致視力慢慢衰退。即使身處於很差的環境，他們仍然很樂觀的生活，他曾問過這對夫婦「你們不開燈是因為看不到？」他們便回答這樣還可以省電費、省錢。

對於曾經幫助過的這對盲人夫婦，龐先生卻說自己從夫婦身上得到了更多。

其實做義工可以接觸到有很多命運不順利的人，比如一些患有疾病的受助者，有的看不見，有的走不了路，其實自己會更容易去理解和接受生命的無常，當自己或身邊的人發生不幸的事情時，自己的對抗能力也會更强。很多時候我會用這種心態去面對，其實我做這個服務也是學習的路程。

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無私付出休息時間陪診

對於平日要上班的Danny，做義工就需要用到自己私人休假的時間，但他則認為，其實休假時也是在家休息，因為知道有需要陪診服務的人士所在，習慣後也會對受助者有掛念，尤其是在新冠疫情時，因無法上門服務，自己也會為受助者的覆診情況時常感到擔心。他説，

其實這不是堅持，而是自己很自然去做，因為做多了你自然就會繼續做。

Danny續稱，這個義工服務的特別之處在於可以一對一直接接觸到服務的受助者，滿足感也是最大，因為一對一服務對於弱勢社群來說是最需要的。當被問到會否有結束的一天時，他感慨地表示，

我諗年齡唔係一個大問題，其實如果行唔到都可以做義工，我應該會繼續做落去。

雖然他會利用周末時間做義工，但身為爸爸的他，其實這並不會影響到和家人一起度過「family day」。受到自己的影響，Dany的妻子和兒子也開始踏上義工之路，周日會一家人返聖堂，而仔仔會幫手做彌撒司琴，有假期時就會抽時間一家人出去遊玩。

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記者：何沛怡