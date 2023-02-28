【撤口罩令】民建聯︰迎接外地旅客來港旅遊　楊永杰稱有助零售飲食市道恢復

▲ 特首李家超今日早上宣布，明日起全面取消口罩令。（梁偉榮攝）

特首李家超今日早上宣布，明日起全面取消口罩令。民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙表示，解除口罩令迎接外地旅客來港旅遊，有助為港注入更大動力。九龍中立法會議員楊永杰就建議，政府應盡早將就21個社區檢酸檢測點，改至衞生署轄下的普通科門診，或地區康健中心及康健站進行。

梁熙形容，香港對外地及內地相繼通關，不少旅客的原居地都沒有口罩令，來港旅遊時卻要戴口罩，難免不習慣亦感掃興，解除口罩令後，迎接他們來港旅遊，有助進一步為全面通關後的香港注入更大動力。

至於高危場所如安老院舍及醫院等佩戴口罩安排，梁熙擔心現實執行上容易出現爭拗，因市民有機會連口罩也沒有隨身。他又期望，當局可發出更清晰指引，以免令高危場所負責人成為衝突的根源。

楊永杰︰有助零售飲食市道恢復

楊永杰認為，市民一直期待取消口罩令，稱港府把握時機在復活節長假期前完全取消口罩令，吸引更多旅客來港，有助帶動本港零售飲食市道恢復。他又指出，取消口罩令同時，亦要繼續密切留意流感及新冠病情發展情況，做好兩手準備。他又建議，政府應盡早將21個社區檢酸檢測點，改至衞生署轄下的普通科門診，或地區康健中心及康健站進行。

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責任編輯：關景騰