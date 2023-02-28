【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】

▲ 《香港小姐再競選》冠軍何沛珈和亞軍李芷晴一起拍攝TVB新節目《請1日假去旅行》。

TVB新節目《請1日假去旅行》將於本周首播，《香港小姐再競選》冠軍何沛珈和亞軍李芷晴亦有份參與，雙雙赴泰國為觀眾介紹食、買、玩好去處。

何沛珈和李芷晴一起接受訪問，二人透露帶了多套靚衫去配襯及拍照，又分享美顏心得。

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準備充足

何沛珈和李芷晴於泰國大解放，從預告片可見，她們以性感泳裝示人，大騷Fit爆身材。

為了今次拍攝，何沛珈準備充足，「準備了5套（泳衣），在那邊再買了一套泳衣，最後穿了兩套。」李芷晴則謂：「我也是準備了數套泳衣去選，打算大家可以襯下不同顏色。」

二人不約而同地為今次的出埠拍攝而特別買了很多小背心，何沛珈謂：「於網上訂了一批衣服For今次Trip。很奇怪地我們兩個是沒有夾過衣服。」

▲ 《請1日假去旅行》一眾主持早前現身電視城出席記招宣傳。（陳詠琪 攝）

李芷晴說：「出發前我們是沒有夾過的，打算帶備更多去到才夾。怎知我們每天都是襯到絕，前一晚都會問她會穿甚麼風格的衣服。我們每天的衣服都似孖公仔、閨密裝，被問是否來之前襯過，但我們是完全沒有的，恰巧風格都是差不多。」

何沛珈笑言：「監製看片時都覺得我們很有默契，不知能否組一個新的旅遊組合。我是痴線的，我帶了兩個喼去，我將家中所有的都帶過去。」李芷晴補充道：「她連風筒也有，不過多謝她帶去，所以能同一時間穿吹頭。」

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旅程如Fashion Show

數天旅程中，何沛珈和李芷晴每人帶了約10套衣服，每天會換2至3套衣服，何沛珈指：「好似Fashion Show一樣。」李芷晴稱：「我們想去不同地方便襯不同的衣服給大家看。」

何沛珈自爆：「我有很多衣服都未試穿過，有些會不合身。幸好有間店很好，我問她有沒有扣針，她真的幫我扣住，超好。」李芷晴道：「我們不太懂得去扣，那個人是從事服裝業，所以便助她如何安全地扣。」

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美顏心得

兩位港姐在緊密的旅程下仍能隨時隨地以最佳狀態示人，問到有甚麼美顏心得？

何沛珈說：「每天也會碌臉。」李芷晴爆料指：「她帶了兩、三部機去。」何沛珈更正說：「帶了兩部機，一部是震震按摩的，一部就是微電流，希望能即時去水腫。Keep Fit方面因為每天都走太多路，所以回來時瘦了，瘦了3磅。幸好泳衣放在最後一天，腹肌也出來了。」

李芷晴則認為：「我就慘了，我是最後一天有少許肚腩。去到泰國沒想到要減肥，打算回來再算，都是勁食。美容則會敷Mask，每天都帶了Mask，晚上一起敷Mask聊天。」

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行程Chur爆

原來何沛珈本來想過在那邊跑步，「我很喜歡跑步，帶了運動鞋和運動服打算去那邊做運動，怎料因為Schedule太Tight，完全沒有時間，我還逼她帶了一套跟我一起做運動。」

李芷晴說：「我平時都比較少做運動，但知道跟珈珈一起去，她叫我帶運動服一起做，結果完全沒有時間。我們拍攝至凌晨，翌日一大早清晨便出發，太累便沒有去做運動。」

二人幾乎沒有睡覺的機會，何沛珈說：「我們第4、5天連住睡了1小時，回到酒店已經是凌晨1時。」李芷晴坦言：「我們要自己弄妝頭。4時左右便要再出發，3時便要起床，所以沒有睡。」

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雖然行程Chur爆，但何沛珈認為是開心的，「有種好似以前學生哥去旅行，行程很緊湊。長大後去旅行可能是很Chill，一天只去一兩個景點，今次則是不停地去不同的景點。」

李芷晴亦有同感：「回來後看照片也很開心，有很多照片看，我們每天換3套衣服，有很多造型。大家等着我們的IG，會不停默默出。」

何沛珈笑謂：「很多我的伏相。泳衣應該是靚靚的，但我會有些奇怪的樣子。」李芷晴透露：「她想做頭髮向後飛，怎料那張照片曝光久了，她整個樣子便模糊一片。」何沛珈解釋：「因為是晚上拍的。」

她續說：「今次的旅程是給大家一種不同的感覺，我們都是Miss HK出身，拍過的角色都比較斯文，甚至有人說我是最強姣婆，今次就來個癲喪的。」李芷晴笑言：「是癲喪、傻傻地的感覺。」

記者：梁樂欣

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