【娛圈醜聞】吳亦凡有機會翻身成功？　網紅李恩出庭揭都美竹「真面目」

▲ 吳亦凡案件未完？

前韓團EXO成員的加籍華人吳亦凡在2021年被內地網紅都美竹大爆遭灌酒後發生關係，更指他透過「酒局選妃」挑選未成年少女進行性行為，隨後更有多名自稱受害人在網上舉證，事件震驚整個娛樂圈！

隨後，他在去年11月經北京市朝陽區法院宣判強姦罪及聚眾淫亂罪成，被判有期徒刑13年，服刑後被驅逐出境。

而且，同時他被北京市稅務局揭發逃稅，被追繳稅款及罰款共達6億元人民幣（6.56億港元），絕對可以說是「人生玩完」。

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向法院上訴 有關鍵證人

據知，他不滿裁決向法院上訴，更找來「最強證人」踢爆都美竹說謊，從而達到逆轉案件的目的，盼有機會成功翻身！

隨着案件二審即將到來，吳亦凡律師找來了都美竹昔日閨密、同為知名網紅的李恩出庭擔任關鍵證人，李恩也在微博發文證實自己將會出庭做證人，為求揭開都美竹的真面目。

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揭都美竹的「真面目」 「還原」當晚經過

李恩在長文提及都美竹的「真面目」，直指對方的謊言多不勝數：「每當想要利用別人的時候，就裝的楚楚可憐，一旦發現這個人沒有利用價值，或者有更好的利用對象，就瞬間變臉，把人踢走。」

李恩又指都美竹由始至終都只是想要一筆錢，更拿自己去醫院整容的照片，當成患抑鬱症到院治療的畫面照，更指對方不斷利用清純少女的身份來給自己的每一句話增加可信度，實際上的現實生活中的她就是一個情場高手。

她也「還原」都美竹與吳亦凡喝酒當晚的過程，強調是都美竹不願離席、而非遭到強迫。

不過的確當時都美竹對吳亦凡的指控，字字句句都強調自己是被吳亦凡的工作人員「連拐帶騙」送進房，與李恩所指的事實不符。

▲ 李恩揭都美竹謊話連篇。

李恩認為都美竹要付出代價

對於今次的出庭作證，李恩強調不是為了自己，而是為了社會，並表示吳亦凡需為自己的錯誤負起責任，但都美竹同樣該為滿口的謊言付出代價：

不管最後結果怎樣，我都會盡我的全力完成我該做的，不只是為了自己，更是為了這個社會，也是為了以後不會再有都小姐一樣窮凶極惡的大騙子把互聯網當成自己一夜爆火的直通車，而吳先生會承擔他應承擔的錯誤，但是都小姐你也別想逃。



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