【港區國安法】反駁英外相涉國安法發言　港府︰本港的傳媒環境蓬勃依然

▲ 港府敦促英國政府立即停止干涉香港事務。（資料圖片）

港府發言人今日就英國外相祁湛明近日就《港區國安法》及香港特區權利和自由所發表言論，表示強烈不滿和堅決反對，敦促英國政府立即停止干涉香港事務。



英國外相祁湛明（James Cleverly）昨在聯合國人權理事會上發言，指有媒體在《港區國安法》下結束營運，認為香港的言論自由受侵蝕，並舉例壹傳媒創辦人黎智英等人因發聲被捕。他呼籲香港及北京應該遵守《中英聯合聲明》，落實人權理事會報告的建議。

對於祁湛明的有關言論，政府發言人直斥純屬政治抹黑和歪曲事實。發言人指出，每個國家都有責任和權利維護其國家安全。英國有大量國家安全法例，但相關政府官員仍繼續肆意詆毀《港區國安法》，顯然屬於雙重標準。

發言人表示，祁湛明針對本港執法行動的言論乃惡意捏造。英國政府官員似乎倡議某種背景的人士不應因其違法行為和活動受到法律制裁，此等同給予有關人士犯法特權，完全違反法治精神，着實令人震驚。發言人強調，有關權利和自由並非絕對，《公民權利和政治權利國際公約》有所訂明，可在有必要保障國家安全、公共安全、公共秩序或他人的權利和自由等情況下，依法限制部分權利和自由。



發言人補充，自《港區國安法》實施以來，本港的傳媒環境蓬勃依然。一如既往，傳媒可行使監督特區政府工作的權利；只要不違法，傳媒評論和批評政府施政，不但自由無受到限制，而且正在慣常發生。

港府重申，堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《港區國安法》的權威，依法履行維護國家安全的職責和義務，確保一國兩制實踐行穩致遠。特區政府強烈敦促英國政府立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉香港特區的事務。

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責任編輯：趙居逸