【校企合作】中大推「在學在職計劃」一周年　盼與企業攜手培育人才

▲ 中大開創的「在學．在職計劃」上周五舉行一周年典禮。

由香港中文大學（中大）開創的全港首個校企合作教育計劃──「在學．在職計劃」，上周五（24日）舉行一周年典禮。一眾企業代表、合作夥伴、中大教職員和參與學生出席，見證計劃的豐碩成果。首批學生完成設學分的全職有薪實習，全面提升專業技能和就職能力，為踏入職場做好準備，參與企業亦從中發掘和吸納來自不同專業的優秀人才。

「在學．在職計劃」注重理論與實踐並行，參與學生修讀職前預備學科後，會獲配對一份為期六至八個月的全職、有薪並設學分的實習，以應用和提升其專業知識與技能。中大校長段崇智教授表示，中大一向重視學生的就業發展，「在學．在職計劃」為他們提供了寶貴的實習機會。在疫情影響下，計劃仍能取得亮眼成果，為企業、學生和中大創造三贏局面，值得欣喜。中大將會繼續推廣計劃，與企業夥伴攜手培育人才，鼓勵年輕人發揮潛能，時刻保持學而不倦的態度，將來回饋社會。

在全職實習期的兩個階段，企業導師會對學生進行職場評估，幫助他們確定個人核心競爭力和改進空間。逾半數參與學生更獲直接留任為兼職或正職員工，學生表現符合甚或超越企業的期望。就讀經濟學系五年級的Wilbert Averil同學於香港科技園創科學院實習，負責市場推廣。他的僱主表示，Wilbert Averil同學能迅速學習，有很高的工作效率，亦具備創新思維。雖然從零開始摸索，但短短數個月便全面掌握了社交媒體專頁的管理，更能針對目標社群製作吸引的內容。

「在學．在職計劃」於2022-23學年展開的第二屆計劃中，企業夥伴已增至超過 100家，將提供逾600個實習機會，培育優秀的年輕生力軍。中大副校長（教育）潘偉賢教授表示，希望能與更多企業攜手合作，為更多學生提供難能可貴的在學及在職學習機會，幫助他們畢業後順利接軌就業，企業亦能提早物色和招攬優秀人才。他又指，中大將擴展計劃至非本地機構。

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責任編輯：吳穎嵛