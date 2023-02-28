【復常之路】航班升降量已達疫情前一半　林世雄：計劃在機場島建設新航空商業園

▲ 中總邀請運輸及物流局局長林世雄擔任會董會講座嘉賓，介紹運輸物流政策發展。（香港中華總商會提供）

香港中華總商會早前邀請運輸及物流局局長林世雄擔任會董會講座嘉賓，介紹該局主要工作及本港運輸物流政策發展 。林世雄稱，「十四五」規劃明確香港八大中心地位。隨著疫後復常，目前航班升降量已達疫情前50%，客運量則達35%。香港正著力提升機場運力，預計隨著三跑系統於2024年完成，預期2035年可以處理每年客貨運量將分別高達1.2億人次和1,000萬公噸。

林局長續稱，當局計劃在機場島建設新航空商業園，並拓展飛機租賃市場，透過進一步完善稅務優惠制度，吸引全球飛機租賃活動落戶香港 。香港亦與東莞落實和促進兩地「海空貨物聯運」，內地出口貨物於東莞「香港國際機場物流園」預先完成安檢及裝箱，運抵香港國際機場「空側海空聯運貨運碼頭」，無須重複安檢程序便可直接轉運到世界各地 。

當局亦著力推動智慧港口發展，與業界攜手尋找新貨源，合力制訂物流發展策略和措施，特別是拓展高端航運服務市場 、推動航運智能化和數字化發展、助力港口業務向零碳排放轉型，並積極推進粵港澳大灣區與國際航運界交流協作，藉此加強香港作為國際物流樞紐的地位。國務院去年底批准港珠澳大橋「港車北上」不設配額限制 。運輸及物流局預計於本年首季公布計劃詳情，並於年內推行。在全面通關後，各陸路口岸已全面恢復運作，其中香園圍 /蓮塘口岸首次啟用旅客通關服務，廣受旅客歡迎 。

此外，當局將全速推進「三鐵三路」發展，並展開公眾諮詢 。講座由胡曉明副會長主持，於線上及線下同步進行，一眾中總成員就跨境交通 、口岸建設 、以至本地的士服務質素 、電動車泊位等問題廣泛交流意見 。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩