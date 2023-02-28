  • 21°C
香港時間 : 2023228日 (週二) 17:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復常之路】航班升降量已達疫情前一半　林世雄：計劃在機場島建設新航空商業園

社會 16:32 2023/02/28

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

中總邀請運輸及物流局局長林世雄擔任會董會講座嘉賓，介紹運輸物流政策發展。（香港中華總商會提供）

香港中華總商會早前邀請運輸及物流局局長林世雄擔任會董會講座嘉賓，介紹該局主要工作及本港運輸物流政策發展 。林世雄稱，「十四五」規劃明確香港八大中心地位。隨著疫後復常，目前航班升降量已達疫情前50%，客運量則達35%。香港正著力提升機場運力，預計隨著三跑系統於2024年完成，預期2035年可以處理每年客貨運量將分別高達1.2億人次和1,000萬公噸。

林局長續稱，當局計劃在機場島建設新航空商業園，並拓展飛機租賃市場，透過進一步完善稅務優惠制度，吸引全球飛機租賃活動落戶香港 。香港亦與東莞落實和促進兩地「海空貨物聯運」，內地出口貨物於東莞「香港國際機場物流園」預先完成安檢及裝箱，運抵香港國際機場「空側海空聯運貨運碼頭」，無須重複安檢程序便可直接轉運到世界各地 。

當局亦著力推動智慧港口發展，與業界攜手尋找新貨源，合力制訂物流發展策略和措施，特別是拓展高端航運服務市場 、推動航運智能化和數字化發展、助力港口業務向零碳排放轉型，並積極推進粵港澳大灣區與國際航運界交流協作，藉此加強香港作為國際物流樞紐的地位。國務院去年底批准港珠澳大橋「港車北上」不設配額限制 。運輸及物流局預計於本年首季公布計劃詳情，並於年內推行。在全面通關後，各陸路口岸已全面恢復運作，其中香園圍 /蓮塘口岸首次啟用旅客通關服務，廣受旅客歡迎 。

此外，當局將全速推進「三鐵三路」發展，並展開公眾諮詢 。講座由胡曉明副會長主持，於線上及線下同步進行，一眾中總成員就跨境交通 、口岸建設 、以至本地的士服務質素 、電動車泊位等問題廣泛交流意見 。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

疫情 運輸及物流局 林世雄 客運量 機場 東莞 航運 中華總商會 運輸

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳曾向蔡母報夢　譚家寓所出現飛蛾：覺得係Abby
19:09 2023/02/27
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳曾向蔡母報夢　譚家寓所出現飛蛾：覺得係Abby
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
11:45 2023/02/27
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢
11:55 2023/02/27
【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢