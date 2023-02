【驚爆離婚】樂基兒一句說話惹揣測　暗示與老公結束6年婚姻

▲ 二人真係分開了?

名模樂基兒日前在社交網上載與囝囝咀嘴相,隔住個Mon都感受到份愛,不過她以英文留言:「Time is precious when you co-parent。」意指時間很寶貴當你是共同撫養的時候,其中「co-parent」有「單親」的意思,隨即惹來揣測她是否和第二任老公Ian結束6年婚姻關係,疑似「暗示」再次離婚。

樂基兒疑「暗示」再次離婚

而且,網民又發現她突然關閉留言,翻查其社交網,發現前一天,留言功能還是開放,而她最後一次和Ian的同框照,則是去年12月底,她跟Ian及囝囝到峇里島典度聖誕節開派對。

至於去年4月,她和Ian為兒子慶祝3歲生日,當時一家三口表現開心,她還留言:「媽媽跟你爸爸非常愛你,我們會盡力成為最好的父母。」

▲ 基兒暗示成單親。

2017年與Ian結婚

樂基兒在2017年宣佈與美籍商人Ian Chu結婚,結婚一年後宣佈有喜,並稱兒子為「Hunter E.」。曾經表示患有妊娠糖尿的她,靠飲食和瑜伽保持身體健康、順利誕B。

當時剛為人母的Gaile已經表示難以想像自己的生命沒有了兒子:「你的小手偷了我的心,你雙腳與我同行。你是我生命中最美好的事情,期待與你走過餘生。」

與Ian志趣相投

2012年結束第一段婚姻的Gaile,在峇里島認識有機食品商人Ian,二人同樣有過失婚經歷。

由於他們擁有共同興趣,比如同樣喜歡下廚、愛運動,初相識便一拍即合,戀情曝光後亦決定火速認愛,經常公開放閃。

Gaile與Ian在2017年8月於加洲舉行簡單又溫馨的婚禮,當時已經表示希望在兩年來當媽媽,沒想到婚後一年已經造人成功,一家三口幸福美滿。

