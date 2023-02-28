【體育盛事】首屆國際都會高爾夫球錦標賽下月舉行　免費開放予公眾入場

▲ 首屆「國際都會高爾夫球錦標賽」將於 3 月 23 日至 26 日舉行。（香港高爾夫球會提供）

首屆「國際都會高爾夫球錦標賽」將於 3 月 23 日至 26 日在粉嶺球場舉行，為本港熱愛體育及娛樂盛事的觀眾帶來睽違已久的精彩國際高球賽事。歐洲高爾夫球巨星保爾特（Ian Poulter）和 斯滕森 （Henrik Stenson）已率先宣布參賽，屆時賽事亦將向全球超過 105 個國家和地區進行直播。

這項職業體育盛事已獲 The R&A 認證，成為「英國公開賽」資格賽系列的三場亞洲區賽事之一。香港哥爾夫球會舉辦「國際都會高爾夫球錦標賽」的其中一個目的是配合香港特區政府推廣「你好，香港！」活動，吸引更多海外旅客到訪香港。

賽事除了有兩位國際球星以及多名亞洲巡迴賽（亞巡賽）頂尖球手參與，剛轉職業的香港首席球員許龍一亦會參戰。許龍一曾在 2021 年度的亞太業餘錦標賽奪得亞軍，登上業餘生涯高峰。許龍一表示，對參加「國際都會高爾夫球錦標賽」感到非常興奮。作為一名香港高球手，能在主場上以職業球員的身份在本港球迷面前出賽，是他一直夢寐以求的事，亦十分期待在賽事期間與球迷見面。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，經過了三年的停頓，很高興與亞巡賽攜手舉辦「國際都會高爾夫球錦標賽」，為本港帶來一個全新的賽事。賽事為球會在今年賽季舉辦的三項國際賽事的揭幕賽，郭永亮指，期待在 2023 年迎接全球各地的球迷和香港觀眾蒞臨粉嶺球場。

「國際都會高爾夫球錦標賽」將會在賽事期間（3 月 23 日至 26 日）免費開放予公眾參與，門票可透過www.ticketflap.com預先登記，先到先得。 香港哥爾夫球會亦會邀請學校和社區組織參與這項盛事，讓新一代能體驗和認識有關高爾夫球的基本知識。除了球賽和娛樂等精彩活動，「國際都會高爾夫球錦標賽」連同香港老爺車會將在 3 月 25 日舉辦古董及經典汽車展，與球賽一樣免費入場。 有關展覽和整個賽事周活動詳情將於稍後公布。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛