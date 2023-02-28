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【警察入校】屈穎妍斥聖士提反女子中學無正面回應　校監管浩鳴：調查顯示校長無拒警入校

社會 16:54 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

聖士提反女子中學於2月14日發生學生企跳事件，校長被指曾拒絕軍裝警員入校，圖為當日消防員到場進行救援。（資料圖片）

港島半山名校聖士提反女子中學於2月14日發生1宗學生企跳事件，專欄作家屈穎妍上周在網媒《港人講地》撰文指，事發當日該校校長曾拒絕接報到場的軍裝警員入校，校董會昨日發聲明指有關評述及指責不實，屈穎妍昨午再發文反駁，雙方各執一詞。身兼聖士提反女子中學校監、法政牧師及立法會議員管浩鳴今日（28日）以書面回應事件表示，經調查後，並無發現校長涉及文中所述拒警入校的事情。

管浩鳴今日透過書面回應事件，他表示，作為聖士提反女子中學校監，對近日有關拒絕警務人員進入校舍的報道深表關注，「經調查，沒有發現校長涉及報道中的事情。」管浩鳴強調：

我必定以「是其是、非其非」的態度，公平公正處理事件。校方定必全力配合警方的工作。

聖士提反女子中學校董會昨日首度發聲明回應事件後，屈穎妍昨午隨即再透過網媒發表文章，斥校方聲明未有直接回應校長曾否拒絕軍裝警入校，涉及隱瞞事件，文中更提及，據她所知，校長向校監及校董會解釋最初拒警入內的原因，是怕軍裝警察「嚇親學生」。

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記者：馮琪雅

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