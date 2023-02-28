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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【撤口罩令】明起全面撤銷口罩令　醫療設施安老院舍需按行政措施佩戴

社會 16:57 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

明日起全面撤銷口罩令。（梁偉榮攝）

政府今日（28日）公布，經評估疫情最新發展，明日（1日）起將撤銷所有強制佩戴口罩的要求，惟進入醫療設施、安老院和殘疾人士院舍時，仍須按照行政要求，決定是否佩戴口罩，以保護高危群組。

政府表示，香港已建立牢固的免疫屏障，醫療系統的防治能力以至整體社會的應對能力均已提升，新冠病毒對本地公共衞生的風險明顯改變。考慮到歷經3年新冠疫情，本港近日各項監測指標均維持平穩下降趨勢，冬季流感高峰期亦即將踏入尾聲，加上社會各界深切盼望早日全面復常，決定明日起全面撤銷口罩令。

明日起，市民身處公共交通工具上、港鐵已付車費區域內、指明公眾地方（包括戶外及室內範圍），及受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所時均無須再強制佩戴口罩。進入醫療設施或安老院和殘疾人士院舍時，仍須遵從佩戴口罩的行政要求。政府亦呼籲，市民如出現呼吸道病徵，或免疫力弱／長期病患人士身處空氣流通欠佳的地方，亦應佩戴口罩。

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責任編輯：楊佩瑩

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