【中風危機】24歲工程師1星期中風2次　醫揭生活習慣成主因：都市人通病

▲ 24歲工程師1星期中風2次！醫揭生活習慣成主因：都市人通病。

中風不是老年人才有，一名24歲的年輕人在一星期内連續中風，引起關注。

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綜合内地媒體報道，浙江杭州一名24歲、身材高瘦的網路公司工程師，在原本身體健康情況下，某日上班期間突然出現針扎一樣的劇烈頭痛、口齒不清。他被送醫檢查，發現腦基底動脈閉塞及左側椎動脈局部重度閉塞，確診腦中風，並隨即進行手術，將血栓取出。患者術後血管光滑、血流通暢，無需放置支架。

一星期内再中風

沒想到，患者才剛開通血管閉塞部位，卻在一星期內又發生第2次腦中風。這次發病於晚上，患者在家中突然倒地，單側肢體偏癱、口齒不清；送院途中更出現意識不清。經檢查發現，患者剛做完手術的基底動脈再次閉塞。醫生考慮到，「腦中風過的人發生二次腦中風的機率，本來就比一般人還要高」，於是最後選擇在閉塞血管處放置支架。目前，該名患者已再次康復出院。

生活習慣為主因

患者年僅24歲，原本亦無高血壓、肥胖等疾病，如此高頻率中風並不尋常。對此，主診醫生沈建表示，該患者之所以出現這種情況，主因是生活習慣所致，包括久坐不動、工時長、熬夜、作息不規律等。加上其確診新冠肺炎才康復不久，又因睡眠不足未調養好身體，便令腦中風機率增加：

過度疲勞、長期工作、熬夜、肥胖、高血壓、發炎感染等因素，都會讓身體處於高凝狀態，也就是指血液比正常時更容易發生凝固的狀態，而更容易形成血栓發生腦中風。腦中風後的患者，約有70至85％不同程度地喪失生活和工作能力。

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

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責任編輯：羅嘉欣