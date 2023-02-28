【蔡天鳳碎屍案】前夫一家涉謀財害命碎屍　犯罪心理學家拆解全家殘暴心態

▲ 蔡天鳳被前夫一家殺害碎屍，引起外界熱烈討論，為何前夫一家如此心狠手辣，犯罪心理學家鍾灼輝博士從多角度分析前夫一家的心理狀況。

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭前夫一家殺害後碎屍，案件震驚全港，其殘暴程度遠至全世界都廣泛報道。外界除了同情蔡天鳳遇人不淑的遭遇外，更好奇為何前夫一家能如此心狠手辣。TOPick邀請了犯罪心理學家鍾灼輝博士拆解前夫一家的心理狀況，估計他們一直活在人性較醜惡的小圈子中。

碎屍案連日來被廣泛報道，鍾博士就著現有的資訊作表面分析。他表示蔡天鳳與前夫有著長時間千絲萬縷的關係，兩人育有一對子女，蔡天鳳對前夫一家有金錢上支援，但箇中的恩怨情仇、金錢瓜葛仍是未知數。

前夫父親疑設法逃避警方調查

消息指，前夫父親為案件主謀，2名兒子均有下手，母親則知情並參與事前準備工作。而父親曾是執法人員，清楚知道警方的調查程序、犯人的下場及受害人所受的傷害等。鍾博士指執法人員大多有兩個傾向，第一是比一般人更守法、不敢犯錯，但前家翁可能是第二種傾向，屬更易犯案並會找方法逃避警方調查，嘗試毀滅證據，希望減低入罪機會。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

鍾博士指出，現時未知前家翁有沒有精神問題及相關紀錄，只能估計他今次可能出於「計算行為」，或出於龐大的金錢利益而狠下毒手。他指前家翁可能計算過，謀殺最高判囚終身，而非法處理屍體即使加監也是同期執行，或因而碎屍毀滅證據，以逃避法律責任。

涉案家庭疑似邪教小圈子

由於今次涉案的一家四口，過往都捲入其他案件，包括父親被指涉及風化案、大仔被入稟追討債項，而細仔即Abby前夫也涉欺詐案潛逃成通緝犯。鍾博士指出，這個家庭疑是一個「封閉且互惠共存的犯罪小圈子」，就像一個邪教，在圈子中互相分享扭曲了的價值觀，例如貪婪、邪惡、殘忍及不擇手段等。

他們今次疑似有共同利益下而犯案，而他們的共同目標就是女死者，就像大多綁架案一樣會從熟人中下手，因為易取得受害人信任。

最新影片推介︰

鍾博士續稱，很多人都不希望自己家人及身邊人看到自己醜陋的一面，即使自己做錯事，也「禍不及妻兒」，但這家人像例外，不排除他們有「從眾壓力」（conformity），「好似你見到一班人排隊，即使你本身不想參與，但你見到又會跟住排。」另一例子就是校園欺凌，主腦只有一個，其他人即使本身無意傷害同學，但會基於身分認同及從眾壓力而參與。

▲ 犯罪心理學家鍾灼輝博士分析前夫一家的心理狀況。（受訪者提供相片）

負面標籤會導致孩子更曳

父母理應負責灌輸子女正確價值觀和道德倫理，鍾博士建議家長，千萬不要標籤子女，例如「你唔乖！你好曳！」，孩子反而會自我對號入座，會做出你的「負面期望」而變得更曳。鍾博士不排除前夫一家四口曾被外界標籤為犯罪家庭，從而繼續犯案以「自我實現」（self fulfilling ）這標籤。

此外，父母及老師應向孩子傳遞積極期望，即使孩子的表現未如理想，也不要消極指「你第時大個無用㗎」，反而會把他們導向犯罪行為，影響其人生走向，「很多少年罪犯就是這樣誕生。」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

記者︰林綺玲